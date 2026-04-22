輸油管修復供油將恢復 歐盟尋求解凍援烏貸款

隨著基輔宣布損毀輸油管已修復，歐洲聯盟（EU)今天將採取行動，尋求解凍對烏克蘭的一筆900億歐元貸款。這筆援烏貸款之前因匈牙利否決而遭凍結。

法新社報導，本月國會大選失利、即將卸任的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）之前以輸送俄羅斯石油的「友誼」（Druzhba）輸油管遭損毀為由，擋下這項貸款長達數月。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天指出，基輔已修復這條遭俄軍擊中毀損的輸油管，並敦促歐盟儘速批准這筆急需的貸款。匈牙利則強調，必須等到實際恢復輸送石油之後，才會放棄行使否決權。

一名烏克蘭官員今天上午告訴法新社，預計「數小時內」石油就會經由輸油管流向匈牙利與斯洛伐克。

歐盟27個成員國大使預定今天稍晚在布魯塞爾舉行會議，預計將被要求對這筆貸款給予最終許可。

除援烏貸款，成員國大使預計也將審批因輸油管爭議而延宕的新一輪對俄制裁方案。

歐盟成員中，立場最為親俄的匈牙利與斯洛伐克，指控基輔蓄意延宕修復作業。澤倫斯基則毫不掩飾其強硬立場，批評部分歐盟成員至今仍採購俄羅斯油氣，變相資助莫斯科進行這場已超過4年的侵略戰爭。

此外，澤倫斯基昨天也呼籲歐盟推進擱置已久的第20輪對俄制裁。先前與匈牙利聯手杯葛制裁的斯洛伐克昨天表示，一旦恢復供油，將放棄行使否決權。