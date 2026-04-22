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烏克蘭外長：基輔已要求土耳其主辦澤倫斯基與普亭會談

中央社／ 基輔22日綜合外電報導

烏克蘭積極尋求推動重啟陷入停滯的和平談判之際，外交部長西比哈指出，已經要求土耳其協助主辦總統澤倫斯基俄羅斯總統普亭會談。

路透社報導，西比哈（Andrii Sybiha）昨天向記者表示：「我們向土耳其提出這項要求，也詢問一些其他國家政府。」這項談話內容今天獲准公開。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）長期以來一直尋求盡快為這場已經進行超過4年的戰爭找出解決之道。西比哈指出，烏克蘭願意考慮在白俄羅斯或俄羅斯以外任何地點與普亭（Vladimir Putin）會面。

俄羅斯緊密盟友白俄羅斯2022年曾允許莫斯科利用其領土對烏克蘭發動全面侵略。

西比哈沒有透露安卡拉對這項提議作何回應。

他說：「我們是特別向土耳其方提出的。不過，如果有莫斯科和白俄羅斯以外的其他國家政府籌辦這場會晤，我們也會前往。」

克里姆林宮之前曾表示，願意在莫斯科接待澤倫斯基，不過烏克蘭領導人已經表明不會前往。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯 普亭

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