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烏克蘭外長：基輔已要求土耳其主辦澤倫斯基與普亭會談
烏克蘭積極尋求推動重啟陷入停滯的和平談判之際，外交部長西比哈指出，已經要求土耳其協助主辦總統澤倫斯基與俄羅斯總統普亭會談。
路透社報導，西比哈（Andrii Sybiha）昨天向記者表示：「我們向土耳其提出這項要求，也詢問一些其他國家政府。」這項談話內容今天獲准公開。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）長期以來一直尋求盡快為這場已經進行超過4年的戰爭找出解決之道。西比哈指出，烏克蘭願意考慮在白俄羅斯或俄羅斯以外任何地點與普亭（Vladimir Putin）會面。
俄羅斯緊密盟友白俄羅斯2022年曾允許莫斯科利用其領土對烏克蘭發動全面侵略。
西比哈沒有透露安卡拉對這項提議作何回應。
他說：「我們是特別向土耳其方提出的。不過，如果有莫斯科和白俄羅斯以外的其他國家政府籌辦這場會晤，我們也會前往。」
克里姆林宮之前曾表示，願意在莫斯科接待澤倫斯基，不過烏克蘭領導人已經表明不會前往。
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