日10式戰車訓練釀3死1傷 罕見砲塔內爆炸引震驚

日本陸上自衛隊昨天在大分縣日出生台演習場進行戰車射擊訓練時，發生砲彈爆炸事故，造成4名隊員3死1傷，初步研判，事故原因為砲塔內砲彈破裂，在密閉狹小空間內引發強烈爆炸。這起發生在主力戰車內的異常爆炸，令防衛省高度關注。

時事通信社、NHK報導，事故發生時，隸屬西部方面戰車隊的隊員正在執行針對厚重裝甲戰車的120毫米砲彈實彈射擊訓練。根據陸自說明，爆炸位置位於戰車上方的「砲塔」內部，3名死者均在其中，擔任「操縱手」負責駕駛的女隊員距離較遠，成為唯一倖存者。

涉及事故的10式戰車使用的砲彈為自動裝填，平時儲存在砲塔內，並由機械自動裝填至發射位置。陸自相關人士指出，理論上在砲彈裝入膛室後，車內設有可隔絕發射時爆風的安全機制，但此次事故仍導致嚴重傷亡。

10式戰車為日本自製高科技主力戰車，自2010年度起量產，主打輕量化與高度數位化，並可與步兵部隊及空中偵察部隊進行網路化聯合作戰。由於為陸自感到自豪的國產高科技戰車，此次事故也在防衛省及自衛隊內部引發強烈震撼。

陸上自衛隊最高負責人、陸上幕僚長荒井正芳昨天在臨時記者會表示，「在我的經驗範圍內，從沒有印象曾發生過砲塔內彈藥破裂的情況，將儘速查明原因」，坦言這起事故極為罕見。

此外，訓練當時各隊員皆配備無線電設備，與其他戰車的隊員保持通訊。陸自已開始向曾與事發戰車通話的其他隊員，以釐清事故發生時砲塔內的狀況與對話內容。

陸自表示，未來將在確認當時作業情形與安全程序的同時，必要時與10式戰車及彈藥製造企業合作，進一步調查事故原因並研擬防止再發生措施。

近年來，陸上自衛隊重大事故頻傳。2023年，一架多用途直升機在沖繩縣宮古島附近墜毀，造成10人死亡；2024年則在北富士演習場進行手榴彈投擲訓練時，發生破片擊中隊員身亡事故。此次戰車爆炸事故，再度引發外界對自衛隊訓練安全的關注。