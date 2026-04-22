東協將領關注無人機反制系統 台灣非紅供應鏈受矚

2026年馬來西亞亞洲防務展舉行，台灣雖未設國家館，但參展業者展示的資安與無人機反制系統，仍吸引柬埔寨國防部副部長及馬來西亞海軍中將等高層官員關注，凸顯布局「非紅供應鏈」的戰略意涵。

第19屆亞洲防務展（DSA）暨第4屆亞洲國家安全展（NATSEC Asia）20日起在馬來西亞國際貿易與展覽中心（MITEC）舉行，為期4天，為各國國防與安全領域提供交流合作平台。

柬埔寨國防部副部長雲明（Yun Min）今天上午在相關人員陪同下，前往台灣展位，了解資安防禦2.0系統的建構模式。勤晁科技總經理廖朝暉告訴中央社，柬埔寨身為東協成員，特別關注高安全等級應用模式，包括結合後量子密碼（PQC）、單向閘道與人工智慧（AI）分析的跨域資安解決方案。

他指出，這套系統具備「威脅進不來、資料出不去、加密解不開」防護架構，適用於政府、關鍵基礎設施、工控及金融等場域。

負責國防網絡與電磁作戰領域的大馬海軍將領也在隨行官員陪同下，關注台灣軍工業者自主研發製造的主動式相位陣列雷達系統。

合勤科技副總李炳欽指出，隨著地緣政治局勢及南海情勢變化，屬於「非紅供應鏈」的先進雷達系統對東協國家的重要性日益提升。系統除支援以電子干擾為核心的軟殺（Soft-kill）反制手段外，也可整合雷達與光電紅外感測系統（EO/IR），導引高速攔截無人載具，提供硬殺（Hard-kill）反制能力。

他說，主動式相位陣列雷達為台灣百分之百自製研發，具高度模組化設計與良好彈性及擴充性，特別能因應各類無人機威脅，對「特定國家」在南海擴張影響力具關鍵防制作用。

此外，多名退役及現任軍方人士也到場參觀台灣展位，關注資安與無人機防禦等相關技術。業者指出，在地緣政治升溫與供應鏈重組趨勢下，台灣憑藉自主研發與完整產業鏈優勢，正逐步在區域防務合作與「非紅供應鏈」布局中扮演更重要角色。