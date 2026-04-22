日本3.6萬年輕人湧上街！護「和平憲法」怒嗆政府別再討好美國

日本的憲法由美國撰寫，如今面臨美國總統川普帶來的壓力。日本年輕人正成為保護這部「和平憲法」運動的核心力量，且規模持續擴大。日本政府21日取消致命武器出口禁令，被視為直接挑戰戰後和平主義，也讓這場運動進一步升溫。

衛報22日報導，22歲的大學生橋本剛太（Gohta Hashimoto）手中的光劍雖然只是玩具，卻象徵著他與其他抗議者面對的戰鬥，試圖阻止日本政府推動80年來首度修改和平憲法。他表示：「我大約一年前開始關注憲法，當時日本極右派政黨崛起，我想參與一個能讓國家保持和平、並保護憲法的運動。」

橋本的光劍只是日本各地抗議民眾手持燈棒、標語與旗幟中的一部分。出生於二戰結束半個多世紀後的人們，正投入捍衛和平憲法的行動，深信這能確保國家不再走向戰爭。28歲程式設計師日置百合（Yuri Hioki）在東京一場集會上說：「憲法讓我們能夠避免捲入美國的戰爭，包括這個地區的戰爭；一想到這點可能改變，就讓我非常憤怒。」

約有3萬6000人19日擠在日本國會前的狹窄道路上，呼籲立即結束對伊朗的戰爭，並維持該國「和平主義」憲法。這場活動是近期抗議浪潮的最新一波，動員人數持續增加：2月底約有3600人上街，至3月底已增至2萬4000人，最終在上周末達到高峰。最大規模的抗議活動集中在日本政治中心永田町，距離當年在駐日盟軍最高司令麥克阿瑟監督下，由美國官員起草憲法的地點不遠。

抗議群眾既有經驗豐富的左派和平主義者，也有帶著孩子的家庭與年輕人。他們高喊口號，矛頭指向首相高市早苗與川普；現場伴隨音樂、變裝與日英雙語標語，寫著「不應有人被送上戰場」、「要貓不要炸彈」。人群並高喊「不要碰憲法」，呼籲政府「別再對美國低聲下氣」。部分抗議者攜帶數字「9」造型氣球，象徵日本憲法第9條。

這波抗議讓橋本意識到，自己過去將憲法視為理所當然。他在一場保護憲法第9條的連署活動中說：「我一直覺得政治是年長者的事，但那等於把自己的未來交給別人。直到現在，我才意識到，憲法也是年輕人需要為之努力的。」

對高市與其他保守派而言，日本憲法第9條長期被視為限制防衛能力，尤其在面對北韓與中國大陸軍事威脅之際。近期的美伊戰爭，也進一步凸顯這部憲法帶來的約束。上智大學政治學教授中野晃一表示，美以對伊朗的戰爭，以及川普反覆無常的處理手法，促使更多年輕日本人發聲。

他說：「這場戰爭讓人們意識到，在高市領導下，日本可能被捲入一場非法戰爭，因此有更多人認為有必要支持第9條，作為防止戰爭的最後堡壘。」

近期抗議活動也凝聚不同世代，從回憶戰後繁榮、在和平時代成長的嬰兒潮世代，到受到2024年12月南韓燈棒抗議啟發而加入的大學生。共同社分析手機定位數據發現，8日在國會外集會中，30多歲族群占最大比例；20多歲占逾20%，女性占整體60%。

日置百合手持亮黃色燈棒表示，這個道具讓她與其他年輕人更有勇氣參與運動。她說：「當你拿著這個，就會知道自己並不孤單，也更有勇氣站出來抗議。」

日本反對派政治團體與活動人士8日在東京國會大廈對面舉行示威，抗議修憲，並反對美國與以色列對伊朗的攻擊。圖為一名抗議者手持反對美國總統川普的海報。法新社