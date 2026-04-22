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拿大錘砸耶穌像！以軍罕見罰2兵關30天禁閉 6人旁觀也遭調查

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
網路上日前流傳的照片顯示，以軍一名士兵在黎巴嫩南部、靠近以色列邊境的基督教村莊，用大錘砸向一尊耶穌雕像頭部。以軍確認照片真實性後展開調查，並將揮槌與拍攝的士兵各處以30天禁閉。照片翻攝：X / OSINTdefender
網路上日前流傳的照片顯示，以軍一名士兵在黎巴嫩南部、靠近以色列邊境的基督教村莊，用大錘砸向一尊耶穌雕像頭部。以軍確認照片真實性後展開調查，並將揮槌與拍攝的士兵各處以30天禁閉。照片翻攝：X / OSINTdefender

以色列國防軍表示，2名以軍士兵因一人用大錘砸毀黎巴嫩南部一尊耶穌雕像、另一人負責拍攝，已被撤出戰鬥任務並判處30天監禁。

衛報報導，一張20日在社群媒體流傳的照片顯示，一名以色列士兵用大錘砸向一尊被釘在十字架上的耶穌雕像頭部，該雕像已從十字架上掉落。

事發地點位於黎巴嫩南部、靠近以色列邊境的基督教村莊德貝爾（Debel），當地是少數在以色列與真主黨持續戰爭下仍有平民居住的村莊之一。當地居民表示，這座耶穌雕像原本設置在一戶家庭住宅外的十字架上。

此舉引發全球基督教社群憤怒，並在黎巴嫩與國際間招致譴責，包括與梵蒂岡有關的人士。以軍在確認照片真實性後展開調查，結果認定「這些士兵的行為完全背離以軍的命令與價值」，已將破壞雕像與負責拍攝的士兵撤出戰鬥任務，並判處兩人30天軍事監禁。另有6名士兵「在現場但未採取行動阻止或通報事件」。

以軍指出，其餘在場但未介入的士兵已被召喚，將於稍後舉行的會議中進行說明，之後將決定進一步的指揮層級處置措施，並補充指出：「在進入相關區域前，已對部隊強化有關宗教機構與象徵的行為規範；事件發生後，將再次對該地區所有部隊加強宣導。」

以軍在社群媒體上發布了一張替換後十字架雕像的照片，該雕像看起來比原本被砸毀的雕像更小但裝飾更為精緻，並表示該雕像已於不久前由部隊「在與當地社群充分協調下」完成更換。以色列總理內唐亞胡表示，對此事件「感到震驚與難過」，外交部長薩爾則向「所有感到受傷的基督徒」致歉。

人權團體指出，這類處罰在以色列軍方相對罕見。衝突監測組織「武裝暴力行動」（Action on Armed Violence）2025年表示，以色列對加薩與約旦河西岸涉嫌不當行為的案件中，有88%已結案或未解決。近期一宗案例中，涉及性侵加薩被拘留者的士兵指控已被撤銷。

梵蒂岡 真主黨 黎巴嫩 以色列 耶穌

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