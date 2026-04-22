薩爾瓦多近500疑幫派成員集體受審 人權團體關切

薩爾瓦多檢方昨天對近500名疑似MS-13幫派成員展開大規模聯合審判，指控罪名包括殺人、勒索及武器販運。人權團體批評這項做法有侵犯被告自我辯護權利之虞。

美聯社報導，這類集體審判是薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）鐵腕掃黑行動的一環。薩爾瓦多為打擊組織犯罪已連續4年處於緊急狀態。

人權觀察（Human Rights Watch）美洲部副主任帕皮耶（Juan Pappier）告訴美聯社：「這些大規模審判缺乏正當程序的基本保障，因此提高無辜者被錯誤定罪的風險，這些人其實與數十年來在國內製造恐怖的幫派毫無關聯。」

根據薩爾瓦多政府資料，486名被告被控是MS-13成員，並被控在2012年至2022年策動超過4萬7000起犯罪活動。罪名還包括殺害女性（femicide）和強迫失蹤。

檢察總長狄加度（Rodolfo Delgado）在社群媒體上表示：「多年來這個組織以系統化方式運作，造成無數薩爾瓦多家庭恐懼與悲痛。」

薩爾瓦多曾是全球凶殺率數一數二高的國家，2015年每10萬人口有103人遭殺害。自布格磊2019年上任以來，政府統計顯示凶殺率大幅下降，但人權團體認為布格磊的做法違反正當程序。

國際特赦組織（Amnesty International）中美洲研究員庫維拉（Irene Cuéllar）今天在聲明中說，大規模審判「引發對正當程序保障落實情況的嚴重質疑，包括個別辯護權、無罪推定與充分法律協助等權利」。

薩爾瓦多自2022年3月進入「例外狀態」以來暫停多項基本權利，包括被告知拘留理由的權利以及獲得律師協助的權利。安全部隊也可在沒有法院命令的情況下攔截通訊，且未經預審的拘留期限從72小時延長至15天。

泛美人權委員會（Inter-American Commission onHuman Rights）今天在聲明中表示，持續高度關切薩爾瓦多「無正當理由且過度延長例外狀態對人權造成的衝擊」，並呼籲政府終止這項措施。

薩爾瓦多去年3月首次舉行這類集體審判時，52名「18街」（Barrio 18）幫派成員被判刑，最長刑期達245年。去年11月另場集體審判中，法院判定「18街南方幫」（Barrio 18 Sureños）的45名成員犯下多項罪行，並對1名頭目判處397年徒刑。

自緊急狀態開始以來，有關當局表示已逮捕約9萬1300名疑似屬於幫派或與幫派有關的人員。

人權團體認為數千人在緊急狀態期間遭到任意拘留，他們已收到受害者超過6000件申訴。至少500人在官方拘留期間死亡。布格磊承認至少8000名無辜者被捕，但後來已獲釋。

庫維拉表示：「正義不僅是懲罰有罪之人，同時也必須保護無辜者，避免他們被錯誤指控或定罪。」