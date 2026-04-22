秘魯大選結果延宕爭議 選舉程序辦公室首長請辭

秘魯本月12日大選結果遲未出爐，外界壓力日增，秘魯全國選舉程序辦公室（ONPE）首長科爾維托（Piero Corvetto）今天請辭。

路透社報導，科爾維托在社群平台X公開辭呈。他先前承認選舉過程存在後勤延誤，但否認有任何違規情事發生。

科爾維托在辭呈中表示，他請辭是「必要且無可避免」，以確保原定6月7日舉行的總統決選能在「更具公眾信任的環境下」進行，並說許多懸而未決的問題仍需透過「公正且徹底的調查」釐清。

官方計票延宕引發多名候選人質疑選舉舞弊，企業領袖和國會議員呼籲科爾維托下台。歐洲聯盟（European Union）選舉觀察員上週表示未發現舞弊證據。

秘魯選務當局昨天開始審查數以千計因存在不一致情況、資料遺漏或計票單錯誤而遭質疑的選票，進一步拖延最終開票結果。保守派總統候選人藤森惠子（Keiko Fujimori）暫時領先，目前尚未確定6月決選對手。

秘魯全國選舉評審委員會（National Jury ofElections）表示，總統選舉最終結果將於5月15日前出爐，並在X平台發文表示已接受科爾維托請辭。

秘魯官方計票自本月17日以來幾乎沒有進展。根據全國選舉程序辦公室說法，近94%計票結果顯示，藤森惠子得票率約17%。左翼國會議員桑傑士（RobertoSanchez）與極保守派亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）則緊咬第2名，分別獲得12%和11.9%得票率，雙方差距僅約1萬4000票，而且持續波動。