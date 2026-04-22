美軍否認移防THAAD系統 強調仍部署在朝鮮半島

駐韓美軍指揮官今天指出，美國並未為了與伊朗的戰事，將關鍵的飛彈防禦系統從南韓移往中東，強調這套系統仍部署在朝鮮半島。

路透社報導，「華盛頓郵報」（Washington Post）3月引述兩名官員報導，美國戰爭部正將一套「終端高空防衛系統」（THAAD）的部分設備從南韓調往中東。

由美國製造的THAAD系統用於高空攔截彈道飛彈，部署於南韓是為了防範擁有核武北韓的威脅。

在聯邦參議院委員會聽證會上，駐韓美軍司令布朗森將軍（Xavier Brunson）被民主黨參議員皮特斯（Gary Peters）提問，南韓是否擔憂THAAD系統移動會削弱對北韓的嚇阻力。

布朗森回答：「我們沒有移動任何THAAD系統，這套系統目前仍部署在朝鮮半島。但我們將彈藥往前線調配，這些彈藥現正處於待運狀態。」

他說：「過去確實有一些調動，例如雷達曾被提前部署。那是在『午夜重錘行動』之前。」他指的是去年6月美國對伊朗的攻擊行動。

布朗森表示，「其中一些設備尚未撤回，但THAAD系統本身…仍然留在半島上」，並預計這些系統會繼續部署在當地。

他說：「我們只是重新部署位置。我認為這就是外界產生誤解的原因。」

布朗森指出：「我當時在動態調度那些人員，好讓他們能依序進入烏山空軍基地（Osan Air Base），準備轉運彈藥，這在半島上引起不小騷動。」

在三月有關調動的報導出現後，南韓總統李在明表示，即使華府將武器自朝鮮半島撤回，首爾依然有能力嚇阻北韓的任何威脅。