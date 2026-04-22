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俄國營電視名嘴粗話辱罵義總理 兩國關係陷緊張

中央社／ 羅馬21日專電
義大利總理梅洛尼。路透
義大利總理梅洛尼。路透

被視為「俄羅斯總統普丁傳聲筒」的國營電視台知名主持人索洛福尤夫今天在節目中，以粗魯不堪言語辱罵義大利總理梅洛尼。義國總統馬達雷拉立刻發聲譴責，外長塔加尼也召見俄國駐義大使正式抗議，俄義關係陷入高度緊張。

索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）長期被視為俄羅斯克里姆林宮最忠實的傳聲筒，他今天在「全面接觸」（Full Contact）節目中刻意以義大利文辱罵梅洛尼（Giorgia Meloni），引起義大利舉國憤慨，義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也發言譴責。

義大利安莎（ANSA）通訊社貼出影片並引述，索洛福尤夫以義大利語痛罵的粗魯用詞包括「一個十足的白痴、一個惡毒的女人、人類的恥辱」，甚至在義國總理的姓氏與名字中間加上「妓女」一詞。

安莎引述，索洛福尤夫身穿印著鐮刀鐵鎚的軍綠色外套，交雜使用俄語和義語辱罵「法西斯混蛋，她背叛了自己的選民，競選時喊的口號完全不一樣。」

義外長塔加尼（Antonio Tajani）在社群平台X貼文指出，他已在外交部召見俄羅斯駐義大使帕拉莫諾夫（Alexey Paramonov），針對索洛福尤夫在俄羅斯電視台對梅洛尼發表「極其嚴重的冒犯性言論」提出正式抗議，他向梅洛尼表達全力聲援和支持。

由於義大利力挺烏克蘭，莫斯科和羅馬當局之間關係緊張。烏克蘭總統澤倫斯基日前訪問義大利總理府和總統府時，義大利政府再次重申支持烏克蘭，義大利與烏克蘭並在會中簽署無人機生產協議。

這已非俄羅斯第一次用侮辱性言辭攻擊義大利政府，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·沙卡洛娃（MariaZakharova）先前曾多次抨擊馬達雷拉。2025年11月初，羅馬發生古塔崩塌壓死人事件，俄羅斯駐義大利大使帕拉莫諾夫曾發表嘲諷言論，暗示「支持烏克蘭也會導致自身崩塌」，引起義大利外交部召見抗議。

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