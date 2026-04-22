維特齊讚台捷合作成果豐碩 批政府拒供專機討好中國

捷克參議長維特齊將在5月底率團訪台，他指出，自2020年訪台以來，台捷合作成果顯著，他「期待與台灣朋友相聚」。他批評捷克政府不允許他使用專機訪台，質疑是為了「討好中國」，並將改搭布拉格直飛台北的商業航班。

時隔近6年，捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）預計5月31日至6月4日再次訪台。他將在台灣進行政治會談與文化活動，包括揭幕「哈維爾長椅」。

維特齊告訴中央社記者：「向台灣致上誠摯的問候。我非常期待與各位台灣朋友見面。或許你們會感到驚訝，除了我們的代表團外，我還會帶著一部紀錄我過去訪台時的電影，這部片叫『我是台灣人』。非常期待與大家相聚。」

由於捷克政府拒絕提供專機讓維特齊訪台，理由之一為擔憂對中商業利益受損，因此維特齊將改搭從布拉格直飛台北的商業航班。

維特齊21日在參議院召開記者會時表示，自2020年訪問台灣以來，捷克與台灣的合作持續深化，6年來已取得顯著成果。雙方合作不僅體現在布拉格與台北之間穩定的直航，更重要的是在科技領域的實質進展，包括資料中心、人工智慧與其他先進技術發展。

維特齊表示，台灣企業持續在捷克擴展伺服器與晶片製造，並投入新技術研發，為捷克帶來投資、關鍵技術與半導體產業合作機會。捷克致力於與台灣建立夥伴關係，並以此作為歐洲晶片供應鏈的重要基礎。

維特齊說：「這對捷克極為重要。我們從台灣進口的產品用來開發新技術並進一步出口。這為捷克帶來巨大的附加價值。這些不是廉價小商品、玩具或有問題的產品，或其他低附加價值商品。」

維特齊指出，由於台捷關係穩定發展，有必要透過高層互訪進一步強化合作，因此正籌備時隔6年的再次訪台行程，並將率領企業、大學與科研機構代表團同行，深化經貿、學術與文化交流。

然而，捷克政府不提供此次訪台所需的專機。維特齊說：「對我來說這令人難以理解。這不只是對我個人的打擊，更是對捷克企業家、大學人員、科研人員與文化代表的背叛。政府等於對他們說：『我們不在乎你們。你們要去台灣做生意，自己想辦法。我們對你們在台灣的活動不感興趣』。」

維特齊指出，政府一方面強調「務實政策」，另一方面卻未提供必要條件，與其政策主張形成矛盾。「我們或許還能飛過去，但那些企業、大學與文化團體呢？他們要怎麼去？也許只能改用其他方式，甚至無法成行。」

維特齊質疑，政府此舉的原因可能是「試圖比以往更討好中國」，以改善對中國關係。他指出，過去中國對捷克承諾的大規模投資多未兌現，且缺乏實質技術合作，呼籲政府應審慎評估合作對象與長期風險。

他說：「回顧2014或2016年，中國承諾對捷克投資約2400億克朗（約新台幣3649億元），結果幾乎是零。即使有投資，也只是收購行為，目的是資本增值，而非真正的研發與創新合作。你是否見過中國在捷克推動共同科研項目、分享技術？事實恰恰相反。」

維特齊直指：「這真的是我們想要的合作模式嗎？我們真的要靠這樣的方式發展捷克嗎？還是應該更具戰略性與謹慎，在選擇合作對象時保持警惕，思考未來可能付出的代價？我已經說過，沒有價值，就不可能有真正的務實政治。不能忽視國家安全，不能忽視公民隱私與個資保護。 」

他呼籲政府加強內部溝通與協調，避免決策集中與單方面主導，並在國防、競爭力與自主性等關鍵議題上凝聚共識。

維特齊強調，捷克自1989年以來所獲得的自由與民主是國家最珍貴的資產，不應因短視或權力集中而犧牲。他呼籲各界堅守價值，維護國家發展方向。