二戰後首度 日本允許殺傷性武器出口

彭博資訊報導，日本政府廿一日修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，廢除原本僅限救難、運輸等用途的「五類型限制」，是二戰後首度允許向海外出售具殺傷力武器，象徵重大政策轉向。

此舉有望擴大並提升日本國內軍工市場，增加對中國大陸、北韓與俄羅斯等區域對手的嚇阻力，但恐加劇與北京緊張關係，引發背離戰後和平主義的質疑。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨表示嚴重關切，批評日本加速「再軍事化」，聲稱堅決抵制日本「新型軍國主義」的妄動。共軍媒體「鈞正平」抨擊，日本解禁殺傷性武器出口無異於打開「潘朵拉魔盒」，意味著那些曾沾滿鮮血的戰爭機器將被重新啟動。

共同社報導，日本政府在內閣會議及書面形式召開的國家安全保障會議閣僚會議中，通過修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用方針，廢除包括救難、運輸、警戒、監視、掃雷在內的五類型限制。

新規依裝備是否具殺傷或破壞能力分為「武器」與「非武器」，防空雷達等非武器類出口目的地將不受制約，護衛艦、飛彈等武器類，僅限出口與日本簽訂「防衛裝備品與技術轉移協定」的美國、英國等十七個國家。

另外，新規仍設有紅線，禁止向衝突當事國出口致命裝備；除非政府高層認定該出口符合日本國家利益，則可以個案例外處理。

日相高市早苗廿一日在社群平台Ｘ發文表示，這一項改變是面臨安全環境日益嚴峻的必要之舉，「如今，已經沒有任何一個國家能獨自保護自身和平與安全」。針對日本放棄戰後和平主義的憂慮，她表示，日本「作為和平國家，對於維護戰後八十多年來路線與根本原則的承諾，完全沒有任何改變」。

ＮＨＫ報導，東南亞已經有國家對日本武器裝備表達興趣，其中菲律賓考慮採購海上自衛隊即將除役的「阿武隈」級護衛艦，印尼則看上日本潛艦。新規拍板前幾天，澳洲與日本簽約採購先進軍艦，是日本戰後首次敲定出口致命作戰裝備。

紐約時報報導，日本希望鬆綁武器出口規定有助強化區域嚇阻，向中國、北韓與俄羅斯表明，環太平洋的民主國家正聯手建立全球軍火供應鏈。

日本在美伊戰爭背景下加強軍事防衛，原因之一是憂心美國對亞洲承諾。紐時引述東京慶應義塾大學教授鶴岡路人表示：「美國主導全球秩序這種想法，結果證明某種程度只是一種幻覺，這是非常令人難受的現實。如今，日本正急忙尋找切實可行替代方案，以維護自身安全與防衛。」

中日關係從去年十一月高市早苗發表「台灣有事論」後急轉直下，最新事態包括日艦過航台海，引發北京抗議，並出動共艦過航橫當水道，赴西太海域演訓；大陸在東海氣田開發再添新設施，也引發日本強烈抗議。而高市今年雖未親自參拜靖國神社，而是沿襲歷代首相的作法供奉「春榊」供品，仍遭到大陸和南韓譴責。