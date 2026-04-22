日本戰車射擊訓練爆炸 3死1傷

日本大分縣日出生台演習場廿一日發生戰車爆炸意外，ＮＨＫ報導，陸上自衛隊使用10式戰車射擊訓練時，砲彈在砲塔內爆炸，導致車上四名隊員中三人死亡、一人受傷。

報導說，四名死傷者均搭乘最新型10式戰車，當時出事戰車和其他戰車一起進行訓練，發射反戰車榴彈。陸上自衛隊已成立了事故調查委員會調查原因，並暫停10式戰車射擊訓練以及使用與同型彈藥的實彈射擊訓練。

防衛大臣小泉進次郎稍早在國會對記者說，這次事件是「砲彈在砲管內爆炸」，但ＮＨＫ稍後的報導稱是在砲塔內爆炸。砲塔是戰車車體上用來發射砲彈的部分。

日本陸上自衛隊參謀長荒井正芳對犧牲的自衛隊員表示哀悼，並表示他「從未見過砲彈在砲塔內爆炸的案例，將立即調查事故原因，採取徹底措施防止此類事件再次發生」。

日本首相高市早苗在Ｘ發文表示，「目前事實細節與原因仍在確認中。對於事態發展至此深感遺憾，對罹難隊員表達由衷哀悼，並向家屬致上誠摯慰問。政府將致力於查明原因，並徹底加強安全管理」。

根據自衛隊官網資料，10式戰車為陸上自衛隊第四代主力戰車，全長約九點五公尺、寬約三點二公尺、高約二點三公尺，重量約四十四噸，最高時速約七十公里。通常乘員三人，但在射擊訓練期間會增加一名安全員，使乘員總數達到四人。

日出生台演習場總面積大約四千九百公頃，是西日本規模最大的陸上自衛隊演習場地之一，除了日常訓練外也常用於與駐日美軍聯合訓練。