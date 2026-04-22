高市早苗靖國神社獻供品 陸韓譴責

日本靖國神社廿一日展開春季大祭，為免引發中國大陸、南韓反彈，造成外交問題，首相高市早苗一改過往習慣，選擇不親自參拜，而是沿襲歷代首相的作法供奉「春榊」供品，但是仍遭到中國大陸和南韓譴責。

高市以「內閣總理大臣」為名奉上供品，相關人士表示，廿三日春季大祭結束前，她都不會前往靖國神社。高市過去擔任內閣成員時，於日本二戰戰敗投降日、春秋大祭皆會至靖國神社參拜。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉，強烈抗議。並稱，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。今年是東京審判開庭八十周年。日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避，對歷史公正的褻瀆，對被侵略國家的挑釁。

南韓外交部昨以發言人名義發表聲明，表示韓方對日本領導人及官員再次向美化侵略戰爭、合祀戰犯的靖國神社供奉祭品及前往參拜，深感失望和遺憾。南韓敦促日方領導人正視歷史，用實際行動展現對歷史的謙虛反思和真誠反省。

法新社報導，記者問到在供奉後是否會親自參拜靖國神社時，高市在東京首相官邸說，「由於這是私事，我今天在這裡無可奉告。我認為，無論哪個國家，向那些為國捐軀的人以及遵循國家政策的人表達敬意和感激，都是人之常情」。

日本內閣官房長官木原稔在記者會上表示，高市是以「個人身分」供奉，因此政府不予置評。

厚生勞動大臣上野賢一郎、國家公安委員長赤間二郎及成長戰略擔當大臣城內實也供奉供品。與高市的自民黨聯合執政的日本維新會黨首藤田文武、幹事長中司宏等人前往參拜。