聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗靖國神社獻供品 陸韓譴責

聯合報／ 記者雷光涵廖士鋒／綜合報導

日本靖國神社廿一日展開春季大祭，為免引發中國大陸、南韓反彈，造成外交問題，首相高市早苗一改過往習慣，選擇不親自參拜，而是沿襲歷代首相的作法供奉「春榊」供品，但是仍遭到中國大陸和南韓譴責。

高市以「內閣總理大臣」為名奉上供品，相關人士表示，廿三日春季大祭結束前，她都不會前往靖國神社。高市過去擔任內閣成員時，於日本二戰戰敗投降日、春秋大祭皆會至靖國神社參拜。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉，強烈抗議。並稱，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。今年是東京審判開庭八十周年。日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避，對歷史公正的褻瀆，對被侵略國家的挑釁。

南韓外交部昨以發言人名義發表聲明，表示韓方對日本領導人及官員再次向美化侵略戰爭、合祀戰犯的靖國神社供奉祭品及前往參拜，深感失望和遺憾。南韓敦促日方領導人正視歷史，用實際行動展現對歷史的謙虛反思和真誠反省。

法新社報導，記者問到在供奉後是否會親自參拜靖國神社時，高市在東京首相官邸說，「由於這是私事，我今天在這裡無可奉告。我認為，無論哪個國家，向那些為國捐軀的人以及遵循國家政策的人表達敬意和感激，都是人之常情」。

日本內閣官房長官木原稔在記者會上表示，高市是以「個人身分」供奉，因此政府不予置評。

厚生勞動大臣上野賢一郎、國家公安委員長赤間二郎及成長戰略擔當大臣城內實也供奉供品。與高市的自民黨聯合執政的日本維新會黨首藤田文武、幹事長中司宏等人前往參拜。

日本 高市 總理 靖國神社

延伸閱讀

靖國神社春祭 日相獻祭品不參拜 超黨派議員聯盟仍將前往

日民調：高市早苗內閣成立半年 支持率重回7字頭

日本貿促會擬6月訪中 盼晤高層恢復經濟交流

日本戰略轉型／軍工產業 成早苗經濟學火車頭

相關新聞

外交角力 大陸東海添鑽探設施 日本抗議

在中國大陸與日本外交緊張仍未緩解之際，雙方在東海的互動是否隨之惡化也受矚目。日方近日指出大陸在東海日中中間線陸方一側新建構造物，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰向大陸駐日大使館次席公使施泳提出強烈抗議，並要求雙方盡快重啟談判。

高市早苗靖國神社獻供品 陸韓譴責

日本靖國神社廿一日展開春季大祭，為免引發中國大陸、南韓反彈，造成外交問題，首相高市早苗一改過往習慣，選擇不親自參拜，而是沿襲歷代首相的作法供奉「春榊」供品，但是仍遭到中國大陸和南韓譴責。

日本戰車射擊訓練爆炸 3死1傷

日本大分縣日出生台演習場廿一日發生戰車爆炸意外，ＮＨＫ報導，陸上自衛隊使用10式戰車射擊訓練時，砲彈在砲塔內爆炸，導致車上四名隊員中三人死亡、一人受傷。

二戰後首度 日本允許殺傷性武器出口

彭博資訊報導，日本政府廿一日修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，廢除原本僅限救難、運輸等用途的「五類型限制」，是二戰後首度允許向海外出售具殺傷力武器，象徵重大政策轉向。

訓練遇死劫…日自衛隊10式戰車爆炸3死1傷 爆炸點為砲塔

日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，車內4名隊員遭受波及，釀成3人死亡、1人受傷。據稱爆炸點位於車體上方、...

美菲「肩並肩」軍演避開巴士海峽 日本首度正式參與

美國和菲律賓自20日展開代號「肩並肩」(Balikatan Exercise)的年度大規模聯合軍演。這次是日本首次正式參演。法國、加拿大、澳洲及紐西蘭也參演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。