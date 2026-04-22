外交角力 大陸東海添鑽探設施 日本抗議

在中國大陸與日本外交緊張仍未緩解之際，雙方在東海的互動是否隨之惡化也受矚目。日方近日指出大陸在東海日中中間線陸方一側新建構造物，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰向大陸駐日大使館次席公使施泳提出強烈抗議，並要求雙方盡快重啟談判。

日本共同社昨報導，日本政府廿日發布消息稱，大陸在東海日中中間線陸方一側新建構造物。此舉可能是為了進行氣田開發。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰向大陸駐日大使館次席公使施泳提出強烈抗議，要求基於兩國二○○八年就共同開發氣田達成的共識盡快重啟談判。

據日本外務省透露，大陸正在中間線陸方一側推進建造鑽探設施，此次確認的是第廿三座構造物。

大陸外交部發言人郭嘉昆此前曾就日方指責大陸在東海建設構造物表示，大陸東海油氣開發活動位於「毫無爭議的中方管轄海域」，完全是大陸主權權利和管轄權範圍內的事情。大陸「不接受日方的無端指責」，堅持並致力於全面有效落實東海問題原則共識，「希望日方同中方相向而行，爭取早日重啟兩國政府間談判」。

二○○八年大陸與日本曾經達成「東海問題原則共識」，並畫定其中一小塊區域作為「共同開發區塊」，惟近年並沒有具體進展。

共軍東部戰區十八日位於東海相關海空域組織海空兵力開展聯合戰備巡航，隔日並組織一三三號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動。在此之前，日本海上自衛隊「雷」號驅逐艦自十七日凌晨至傍晚通過台灣海峽，引發北京不滿。

從中日近期一連串事件，大陸旅美時政評論員鄧聿文警告，未來一、兩年內，中日出現一次有限度海空摩擦，甚至小規模開火，已不宜看作是危言聳聽。

然而，共同社也披露，日本國際貿易促進協會代表團擬於六月廿一至廿四日訪問北京，這將是去年十一月高市早苗在國會涉台答辯後，日本經濟團體的代表團首次訪問大陸。據分析，當前或仍存在大陸對日態度緩和的可能性，經濟界將作為溝通窗口摸索改善雙邊關係的突破口。