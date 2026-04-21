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北約批評俄羅斯、大陸核武政策 呼籲與美國合作

中央社／ 布魯塞爾21日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）今天發布聲明，批評俄羅斯和中國的核子武器政策，並呼籲兩國在即將召開的1場國際會議上與美國合作，讓核武的限制更加穩定與透明。

路透社報導，北約32個成員國在這份由北約政治決策機關北大西洋理事會（North Atlantic Council）發布的聲明當中，強調他們「強力堅守貫徹」禁止核子擴散條約（NPT）。這份條約自從1970年生效以來，一直是全球軍備控制的基石。

聯合國（UN）下週起將在美國紐約總部召開禁止核子擴散條約運作的例行檢討會議。時值地緣政治動盪，除了因為俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭，美國和以色列今年也對伊朗開戰。

北約在聲明中指出，「俄羅斯已違反至關重要的軍備控制承諾，並以不負責任態度發表具威脅性的核武言論；中國則在不透明之下，持續迅速擴大與分散其核武庫」。

北約助理秘書長魯格（Boris Ruge）接受路透社訪問時表示，俄羅斯已2度在烏克蘭使用具備核能力的榛樹（Oreshnik）中程彈道飛彈，這是莫斯科不負責任「釋放核訊號」的又一例證。

北約的聲明還說，其成員國「強烈贊成美國追求多邊戰略穩定的做法」。

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