波蘭、法國首屆峰會登場 深化國防與核能合作

首屆波蘭-法國政府間峰會昨天登場，波蘭總理圖斯克與法國總統馬克宏出席。本次峰會聚焦波法雙邊關係、國防與歐洲安全挑戰，兩國也就支援烏克蘭、核能合作和衛星電信等議題簽署協議與備忘錄。

首屆波蘭-法國政府間峰會昨天在波蘭格但斯克（Gdansk）舉行，旨在落實2025年5月9日兩國在法國南錫（Nancy）簽署的「加強合作與友好條約」。該條約也將每年的4月20日訂為「波法友誼日」。

波蘭總理府發布新聞稿指出，圖斯克（DonaldTusk）在聯合記者會上說：「這場關於能源、軍事和太空合作的會談充滿希望。」

圖斯克指出，波蘭與法國對地緣政治局勢看法一致，都擔心地緣戰略的不穩定性，並認為維護歐洲主權至關重要。兩國都希望在維護跨大西洋關係的同時支持烏克蘭，同時也意識到世界已經改變，歐洲需要團結。

兩國也在峰會期間，簽署關於烏克蘭援助及民用核能合作的協議。

波蘭週刊「要聞」（Do Rzeczy）報導，針對支援烏克蘭的協議，馬克宏（Emmanuel Macron）說，歐洲聯盟將透過900億歐元（約新台幣3兆3300億元）貸款支持烏克蘭；波蘭與法國也將透過聯合軍事演習，強化雙方的國防能力。

馬克宏指出，在能源與經濟方面，兩國希望建立民用核能夥伴關係。法國一直致力於核能發展，將透過開放對話，向波蘭提出研究與安全方面的解決方案。

格但斯克市官方新聞網站報導，馬克宏指出，法國與波蘭的夥伴關係日益深厚，兩國關係達歷史性高度。圖斯克表示：「當法國與波蘭面臨困境時，我們將相互扶持。」