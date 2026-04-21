大陸男子涉拍攝美基地軍機 紐約搭機被捕

一名中國籍男子在紐約甘迺迪國際機場被捕，他涉嫌在內布拉斯加州奧夫特空軍基地附近拍攝敏感的軍機照片，並計劃在離境前再赴奧克拉荷馬州拍攝另一軍事基地的飛機。

福斯新聞（Fox News）報導，根據提交至紐約東區聯邦法院的法庭文件，21歲的梁天瑞（Liang Tianrui，音譯）被指控違反聯邦法律，未經授權拍攝國防設施。

美國當局表示，在內布拉斯加州對梁天瑞簽發逮捕令數日後，他於本月7日試圖搭乘國際航班時被捕。

本案聚焦他在奧夫特空軍基地（Offutt Air ForceBase）附近的活動，美軍戰略司令部（STRATCOM）位於此地，為五角大廈最敏感的設施之一。

根據聯邦調查局（FBI）的書面證詞，調查人員接獲通報，一位目擊者看見「一名持長焦鏡頭相機的男子」在基地附近出現，當時飛機正停放在基地停機線上。

奧夫特空軍基地駐有多款高價值的偵察與指揮機型，包括RC-135偵察機和E-4B空中指揮機，後者又被稱為軍方的「末日飛機」。

聯邦調查人員指出，梁天瑞隨後承認拍攝基地內數架飛機，「包括RC-135與E-4B」。

根據書面證詞，梁天瑞告訴調查人員，他是用一個飛機觀察網站找出拍攝地點，並稱這些照片僅供「個人收藏」。

美國當局指控他是在明知故犯下，未經許可拍攝軍事資產。

調查人員還提到，檢查梁天瑞的相機後發現「大量奧夫特空軍基地停機線上飛機的照片」。

根據調查人員，梁天瑞是蘇格蘭格拉斯哥大學（Glasgow University）的學生，近期經由加拿大入境美國。

調查人員指控，他原本還計劃前往奧克拉荷馬州廷克空軍基地（Tinker Air Force Base）拍攝其他飛機，包含E-4B。

這份書面證詞未指控梁天瑞是受外國政府指使。