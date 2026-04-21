伊朗戰事影響美國彈藥供給 愛沙尼亞評估調整軍購

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）表示，美國已暫停對愛沙尼亞的彈藥供應，預計至少持續至對伊朗的軍事行動結束。若戰事延長，愛沙尼亞可能重新評估既有武器採購決策，尋求全球替代方案。

路透社日前報導，美國在持續對伊朗作戰之際，已暫停對部分盟友的武器交付。愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）先前指出，此舉對愛沙尼亞的海馬士多管火箭系統（HIMARS）影響最為顯著。

ERR今天報導，派夫克20日與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）通話後表示，雙方重點討論未來恢復彈藥供應的可能性，以及若暫停時間拉長，是否有其他替代方案可提升國防能力。

派夫克指出，目前影響主要集中在海馬士彈藥與標槍（Javelin）飛彈。反戰車彈藥方面，愛沙尼亞庫存仍屬充足，暫無短缺問題。

據報導，派夫克未透露相關軍購金額與原定交付時程，依據既有長期合約，相關彈藥最終仍將交付，但不同品項的交期不一。

他並指出，目前尚不清楚供應何時恢復，但暫停時間應該不只數週，較可能以數月計算。現階段研判，暫停措施將持續至伊朗衝突結束。

對於ERR提問若戰事持續的因應方案，派夫克說，若衝突短期內落幕，無須採取重大額外措施，但若時間拉長，政府將檢討既有決策。他並透露愛方已著手尋找全球替代方案，並與美方討論其他提升防衛能力的選項。

此外，根據ERR報導，雙方也觸及愛沙尼亞是否支援美國對伊朗軍事行動的議題。派夫克表示，目前尚無具體決定，相關討論仍停留在軍事層級。若未來涉及政府或國會決策，將再進一步處理。

愛沙尼亞官員先前曾表示，若美方提出正式請求，將考慮提供協助。愛沙尼亞迄今尚未接獲相關要求。