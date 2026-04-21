俄羅斯重返大馬防務展 伊朗因物流受阻撤展

2026年馬來西亞亞洲防務展暨亞洲國家安全展登場。今年共有來自63國的1456家軍工業者參展，其中兩年前缺席的俄羅斯恢復參展；原計劃參展的伊朗則因中東衝突導致物流受阻，臨時撤展。

第19屆亞洲防務展（DSA）暨第4屆亞洲國家安全展（NATSEC Asia）從20日起在馬來西亞國際貿易與展覽中心（MITEC）登場，展期4天，為各國國防與安全領域提供交流合作平台。

隨著全球地緣政治緊張情勢升高，中東局勢持續動盪。「新海峽時報」（New Straits Times）報導，伊朗因中東衝突引發的物流問題，在最後一刻退出本屆展會。

馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）表示，伊朗撤展並非出於政治因素，而是涉及軍備資產運輸與交付的實際操作困難。

他說，伊朗原本表達有意參展，但相關公司最終因面臨物流等困難而退出，包括與荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）相關問題及其他影響物流的因素。

他指出，亞洲防務展為中立平台，並未將國際衝突列為正式議程一部分，但各國仍可能在雙邊會談或閉門會議中觸及相關議題，進行非正式討論。

參展業者指出，近期中東局勢持續緊張，美國和伊朗情勢尚未明朗，荷莫茲海峽航運風險仍存，已對部分軍備運輸與供應鏈造成不確定性，成為各方在展會期間關注的背景因素之一。

亞洲防務展每兩年舉行一次，被視為亞洲規模最大且組織最完善的國防與國土安全展之一。俄羅斯曾是2022年防務展最大參展國之一，2024年缺席，今年恢復參展，成為今年展會關注焦點之一。