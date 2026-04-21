紐西蘭總理挺過信任投票 但經濟無起色已衝擊民調

紐西蘭總理、執政黨國家黨的黨魁盧克森支持度下滑，近日盛傳黨內有人試圖取而代之。在此情況下，盧克森主動提出就他的領導能力進行信任投票，隨後稱他獲得黨內議員的支持。

路透社報導，盧克森（Christopher Luxon）今天在黨內會議後，宣讀事先準備好的聲明。

他說：「我正式提出對我領導能力的信任動議，該動議獲得通過。我的黨團支持我當他們的領袖。黨團給出明確且果斷的答案，支持我的領導能力，這個問題到此為止。」

盧克森在宣讀聲明後即離開現場，拒絕回答提問，也未透露他是否獲得一致支持或票數多寡等細節。

國家黨（National Party）是紐西蘭3黨執政聯盟中的最大黨，如果國家黨改選黨魁，盧克森也會失去總理職位。

在紐西蘭，黨團內部的信任投票極少對外公開，相關討論通常會保密。此外，雖然在一些國家，政黨投票換掉總理並不罕見，但紐西蘭自1997年以來還不曾發生過。

盧克森曾任紐西蘭航空公司（Air New Zealand）執行長，過去一年來，他個人及國家黨的支持度均下滑，主因經濟遲遲未見起色，失業率持續偏高，且通膨再度升溫。

多項民調顯示，國家黨的支持率難以突破3成，有些民調甚至顯示執政聯盟可能無法在11月7日的大選勝選。