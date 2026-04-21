快訊

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

賴總統暫緩出訪史瓦帝尼 總統府：3個國家不開放領空

才下令囑託拘提柯建銘…法官「1小時逆轉」撤銷成命 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

訓練遇死劫…日自衛隊10式戰車爆炸3死1傷 爆炸點為砲塔

中央社／ 東京21日專電
日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，車內4名隊員遭受波及，釀成3人死亡、1人受傷。 示意圖／路透社
日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，車內4名隊員遭受波及，釀成3人死亡、1人受傷。 示意圖／路透社

日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，車內4名隊員遭受波及，釀成3人死亡、1人受傷。據稱爆炸點位於車體上方、用於發射砲彈的「砲塔」內部，死亡的3人分別為45歲的二等陸曹（相當於中士）、31歲與30歲的2名三等陸曹（相當於下士）。

NHK報導，陸上自衛隊最高負責人、陸上幕僚長荒井正芳下午在防衛省召開臨時記者會表示，「對於給當地在內的國民帶來困擾與不安，深感抱歉」，並透露已在位於熊本市的西部方面總監部設立事故調查委員會。

根據陸上自衛隊，當時進行訓練的是以大分縣玖珠駐屯地為據點的西部方面戰車隊，使用的是被稱為「10式戰車」的車型。4名隊員分別擔任負責指揮的「戰車長」、負責射擊的「砲手」、確認射擊是否準確的「安全係」以及負責駕駛戰車的「操縱手」。

爆裂點位於車體上方、用於發射砲彈的裝置「砲塔」內部。西部方面戰車隊表示，「我們對此高度重視，將優先查明原因與事實關係，並全力防止再次發生。」

大分縣當地消防單位表示，傷者臉部燒傷，但意識清楚。

根據自衛隊官網資料，10式戰車為陸上自衛隊第4代主力戰車，全長約9.5公尺、寬約3.2公尺、高約2.3公尺，總重量約44噸，最高時速約70公里，乘員編制為3人。

日出生台演習場橫跨大分縣玖珠町、九重町與由布市，總面積約4900公頃，相當於1400個東京巨蛋，是西日本規模最大的陸上自衛隊演習場之一，除日常訓練外，也常用於與駐日美軍聯合訓練。

日本 防衛省 自衛隊

延伸閱讀

日本東北7.7強震報6人受傷 不排除另一場大地震

相關新聞

二戰後首度解禁「死亡產業」！日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

彭博資訊報導，日本政府21日修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，廢除原本僅限救難、運輸等用途的「5類型限制」，自二戰後首度允許向海外出售具殺傷力武器，象徵重大政策轉向。此舉有望擴大並提升日本國內軍工市場，增加對中國大陸、北韓與俄羅斯等區域對手的嚇阻力，但恐加劇與北京緊張關係，引發背離戰後和平主義約束的質疑。

日本10式戰車訓練3死 小泉進次郎：砲彈在砲管內爆炸

日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，防衛大臣小泉進次郎表示，陸上自衛隊使用10式戰車射擊訓練時，砲彈在砲管...

訓練遇死劫…日自衛隊10式戰車爆炸3死1傷 爆炸點為砲塔

日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，車內4名隊員遭受波及，釀成3人死亡、1人受傷。據稱爆炸點位於車體上方、...

美菲「肩並肩」軍演避開巴士海峽 日本首度正式參與

美國和菲律賓自20日展開代號「肩並肩」(Balikatan Exercise)的年度大規模聯合軍演。這次是日本首次正式參演。法國、加拿大、澳洲及紐西蘭也參演。

日本東北外海規模7.7地震 近18萬人避難

當地時間20日下午約4時時52分(美東時間清晨3時52分)，日本本州東北部「三陸」地區外海發生芮氏規模7.7的極淺地震。

靖國神社春祭 日相獻祭品不參拜 超黨派議員聯盟仍將前往

日本靖國神社21日展開春季大祭，首相高市早苗為免引發中國、南韓反彈，造成外交問題，日前傳出不會前往參拜，但延襲歷代首相的作法，當天以「內閣總理大臣」名義，供奉名為「真榊」的祭品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。