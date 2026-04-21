日本武器出口原則解禁 菲律賓國防部表示歡迎

菲律賓政府今天對日本放寬長期以來對防衛裝備與技術移轉的限制表示歡迎，認為此舉將有助於提升區域安全並深化菲日雙邊防務關係。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天發表聲明表示，國防部歡迎日本對「防衛裝備移轉3原則」及其運用方針的修訂結果。

鐵歐多洛指出，修訂結果將有利菲律賓取得最高品質且後勤支援完善的防衛裝備，不僅能強化菲律賓的國內韌性，也能透過提升對外嚇阻能力，對區域穩定作出貢獻。

此次修訂象徵日本戰後安全政策的一大轉變。

在新規則之下，日本取消原先限定於救難、運輸、警戒、監視、掃雷等5類型用途限制，允許出口「自衛隊法」所定義的「武器」，也就是具備殺傷敵人或破壞物體能力的裝備，但相關案件必須經由首相出席的國家安全保障會議（NSC）四大臣會議判斷。

日本目前僅可向簽有防衛裝備與技術移轉協議的17個國家移轉相關裝備，菲律賓是其中之一；菲媒曾報導，菲律賓國防部正在考慮採購即將退役的日本海上自衛隊阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦。

鐵歐多洛表示，菲日防務夥伴關係已進入與理念相近夥伴攜手合作的「新時代」，透過有原則的倡議及嚇阻能力，維護在國際法下的個別與集體權利。

日本於2023年4月推出「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架，菲律賓是首批受惠國，鐵歐多洛對此同樣表示感謝。

聲明寫道，「我們感謝日本提供OSA及在菲律賓遭受天災時伸出援手。我們將繼續推動此一成果豐碩且具影響力的夥伴關係，並在未來的時間內，以創新且積極主動的方式，保障共同安全目標」。

菲美正在進行一年一度「肩並肩」大型聯合軍事演習，日本自衛隊今年首度正式參與，預定於菲國北部外海使用88式陸基反艦飛彈擊一艘沉靶船，日本防衛大臣小泉進次郎屆時將到場觀摩。

鐵歐多洛表示，期待與小泉進次郎會面，討論相關機制以建立穩固聯盟。