日本武器出口解禁 菲律賓傳有興趣買護衛艦對抗中國大陸

日本政府今天修訂「防衛裝備移轉3原則」及運用方針，使得具備殺傷能力的「武器」原則上能出口，據稱東南亞等多個國家都對日本的防衛裝備充滿期待，其中被具體點名的是菲律賓，據傳有意採購護衛艦，以強化對中國的嚇阻力。

日本政府今天透過內閣會議及國家安全保障會議（NSC）閣僚會議，完成「防衛裝備移轉3原則」及運用方針修訂，取消原先限定於救難、運輸、警戒、監視、掃雷等5類型用途限制，允許出口「自衛隊法」所定義的「武器」，也就是具備殺傷敵人或破壞物體能力的裝備。

移轉對象僅限於與日本簽署防衛裝備與技術移轉協議的國家，目前包括美國、英國、澳洲、印度、菲律賓及法國等17國，若加上正在談判中或尚未生效的國家，未來可能增加至約20國。NHK報導，隨著限制被撤除，日本今後預計會與各國針對武器出口展開更具體協議。

其中，菲律賓因為近年來與中國在南海主權問題上的對立加深，為了強化嚇阻力，正在考慮採購即將退役的日本海上自衛隊「Abukuma（あぶくま）」型護衛艦。

日本防衛大臣小泉進次郎表示，「希望進一步加強高層推銷」，並計劃於黃金週連假訪問菲律賓，與菲國國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）舉行會談，商討購艦事宜。

此外，據傳印尼也有興趣採購日本的潛水艦。

小泉在內閣會議後記者會上表示，「這次修訂有助於強化同盟或同志國的嚇阻力與應對能力，同時也有助於維持並強化我國的防衛生產與技術基礎。今後也將持續依據3原則，在至今堅守作為和平國家的路線下，更加嚴格且慎重地判斷是否進行移轉」。

他進一步表示，「我國的防衛裝備受到各國不同的需求與期待，也有國家對採購即將退役的護衛艦表現出興趣。為了地區與國際社會的和平與穩定，我本人也將進一步加強對各國的高層推銷」。

根據規定，每項出口案事後必須向國會通報，但由於僅為事後報告，未要求事前批准，被認為約束力有限。

中道改革聯合幹事長階猛表示，若在未經國會參與的情況下，由政府毫無限制地進行「武器」出口，恐將動搖和平國家的根本。應該確保由國會體現民意，並發揮制衡作用；公明黨代表竹谷敏子表示，對於具有殺傷能力的「武器」出口，目前尚未充分取得國民理解，在政府說明不足的情況下做出這項決定，實在令人遺憾。