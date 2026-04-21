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加薩10年重建需逾2兆元 解除武裝與撤軍成談判癥結

中央社／ 日內瓦20日綜合外電報導

主導加薩走廊重建的和平理事會特使今天表示，與哈瑪斯等武裝組織雖有望就解除武裝達成協議，但仍需時間。歐盟與聯合國最新報告指出，加薩走廊未來10年重建約需710億美元。

路透社報導，和平理事會特使姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）訪問布魯塞爾期間接受採訪，並表示過去幾週已和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）進行談判，儘管並不容易，但他「相當樂觀」，認為有望達成有利於各方和加薩（Gaza）人民的安排。

哈瑪斯2023年10月突襲以色列，引爆加薩戰爭。美國總統川普去年9月提議成立和平理事會，以監督終結加薩戰爭的停火協議，並獲聯合國安理會（UNSC）決議認可，但許多大國迄今未加入。

根據停火協議，以色列部隊將逐步從加薩撤離，隨著哈瑪斯解除武裝同步展開重建工作，但「哈瑪斯解除武裝」卻成了談判一大癥結。

姆拉德諾夫表示，目前主要在制定具體的執行方案，包括解除武裝、加薩新治理架構以及以色列撤軍等相關規定，「以我判斷，只有幾天，最多幾週時間，否則我們將錯失目前的談判契機，屆時每項決定都會變得更困難」。

此外，以色列在加薩走廊分隔以軍與哈瑪斯控制區的「黃線」也是討論中的議題。姆拉德諾夫說，目前也正針對人道援助和藥品如何進入加薩的問題，和以色列展開談判。

法新社報導，根據歐洲聯盟（EU）與聯合國（UN）今天發布的評估報告，加薩走廊在歷經2年戰火摧殘後，未來10年的復原與重建所需資金，預估需超過710億美元（約新台幣2.2兆元）。

川普2月曾表示，美國盟邦已捐超過70億美元（約新台幣2240億元）助加薩人道行動，美國則撥款100億美元（約新台幣3200億元）作為和平理事會運作基金。

姆拉德諾夫表示，華府允諾的資金均已到位，和平理事會運作方面並未面臨財務問題。

川普 布魯塞爾 聯合國 加薩 巴勒斯坦 以色列

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