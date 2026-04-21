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英前駐美大使捲淫魔案遭解職 英相甩鍋外交部 稱遭蒙蔽

世界日報／ 編譯中心／綜合20日電

英國前駐美大使曼德森捲入美國已故淫媒富豪艾普斯坦醜聞遭解職一事繼續發酵，成為政壇政治風波。英媒披露，曼德森在上任前根本未通過國安審查，首相施凱爾再陷政治危機。施凱爾多次強調自己是被曼德森蒙蔽，20日承認任命曼德森是個「錯誤」，但卸責外交部違規操作批准人事任命。

綜合衛報、BBC報導，施凱爾20日就此事向議會下議院發表講話，就任命曼德森道歉。他表示，自己直到14日才獲悉曼德森未能通過安全審查一事，早前並不知情，認為外交部應承擔責任。施凱爾透露，曼德森的任命是在安全審查完成之前宣布的，還說若自己知道曼德森沒有通過審查，就不會任命後者出任駐美大使。

分析指出，這場由人事醜聞引發英國朝野博弈，後續走向仍充滿變數。英國將於5月7日舉行地方選舉，如果工黨慘敗，施凱爾可能再次面臨逼宮。

衛報在16日披露，曼德森於2024年12月被任命為英國駐美國大使，但在2025年1月接受英國英國政府的「高階安全審查」（developed vetting），結果為不合格，審查單位建議勿任命曼德森為駐美大使。但是外交部卻推翻安全機構的反對意見，批准任命。曼德森於去年2月上任，後來被揭發與艾普斯坦關係密切，去年9月被撤職。

上述違規操作被曝光後，再次引發輿論風波。施凱爾此前曾多次向議員保證，曼德森的任命遵循「正當程序」。唐寧街10號在17日稱，施凱爾直至上周才知曉曼德森未通過國安審查一事，隨即緊急解除外交部常務次官羅賓斯的職務，並啟動內部行政調查。反對黨議員因此批評施凱爾誤導議會，應當辭職。

英國政府的「高階安全審查」用於審查個人是否有資格擔任需接觸國家最高機密的職位，背景調查範圍涵蓋歷來財務和人際往來、言論觀點，甚至私生活細節，但像曼德森這樣遭審查單位明確否決，也屬極少數案例。

目前仍不清楚審查單位拒絕核准曼德森安全資格的具體原因。不過，內閣辦公廳曾在盡職調查報告示警，曼德森與艾普斯坦疑似格外密切的交情、以及曼德森在中國與俄羅斯的商業利益，皆足以對英國政府構成「聲譽風險」。

曼德森今年2月下旬曾因為涉嫌犯下罰則最重可達無期徒刑的「公職行為不當」罪（曼德森曾與艾普斯坦分享政府機敏資訊），遭警方逮捕偵訊，當時施凱爾即面臨下台壓力。曼德森是英國近50年來第一位政治任命駐美大使，且是工黨大老。

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