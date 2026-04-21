靖國神社春祭 日相獻祭品不參拜 超黨派議員聯盟仍將前往

日本靖國神社21日展開春季大祭，首相高市早苗為免引發中國、南韓反彈，造成外交問題，日前傳出不會前往參拜，但延襲歷代首相的作法，當天以「內閣總理大臣」名義，供奉名為「真榊」的祭品。

接下來的焦點在其他閣員是否會前往參拜。日媒報導，在大祭期間，超黨派議員聯盟預定22日會去參拜。厚生勞動大臣上野賢一郎、國家公安委員長赤間二郎及成長戰略擔當大臣城內實也供奉了「真榊」。

高市以「內閣總理大臣」為名奉上供品，相關人士表示，23日春季大祭結束前，她都不會前往靖國神社。高市過去擔任內閣成員的時候，於終戰日、春秋大祭皆會至靖國神社。

直到就任首相前的去年10月秋季大祭，她便停止前去，以自民黨總裁之名，自費奉上「玉串料」。歷代首相在大祭的時候，皆供奉「真榊」不祭拜。

靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，引發日本國內眾多愛好和平人士和國際社會強烈反對。

此外，日本外務大臣茂木敏充20日在東京與英國外交大臣古柏舉行戰略對話，雙方除了討論包括中國在內的印太局勢、對北韓的政策，並觸及伊朗情勢及荷莫茲海峽航行安全等議題。

共同社報導，日英外相上次舉行戰略對話是在2021年5月。茂木20日在會談中表示，在國際秩序動搖下，與共享基本價值的英國加強合作的重要性進一步提升。

古柏（Yvette Cooper）回應，兩國在航行自由問題上立場一致。她在聯合記者會上並稱，期待日本首相高市早苗在今後數月內訪問英國。

據報導，日英外相20日也簽署備忘錄，約定在第三國發生衝突等緊急事態時，將相互協助撤僑。

據日本外務省發布的「第10次日英外相戰略對話」新聞稿，在會談中，兩人一致承認歐洲－大西洋與印太地區的安全密不可分，同意在經濟領域持續推動全面且具體的合作，例如加強關鍵礦物供應鏈的韌性等，也同意在和平時期進一步強化資訊共享、在危機時期合作協助海外國民。

針對區域與國際事務，茂木與古柏討論了包括中國在內的印太地區情勢等國際挑戰，雙方也就北韓政策（包括核武、飛彈和綁架議題）及烏克蘭情勢進行交流。

茂木並提及中東局勢，包括目前緊迫的伊朗情勢，強調確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行安全的重要性，同時表示日本將持續以外交努力促成情勢早日緩和。兩位外相同意持續密切溝通，促使情勢儘早緩和。

另外，兩人也就國際領域的合作交換意見，包括聯合國安理會（United Nations Security Council）改革、裁軍和防止核擴散等議題。