日本10式戰車訓練3死 小泉進次郎：砲彈在砲管內爆炸

日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，防衛大臣小泉進次郎表示，陸上自衛隊使用10式戰車射擊訓練時，砲彈在砲管內爆炸，導致車上4名隊員中3人死亡、1人受傷，對不幸罹難的隊員致上最誠摯的哀悼。

NHK報導，據了解，事發當時由西部方面戰車隊執行訓練，4名死傷者均搭乘最新型的10式戰車。陸上自衛隊已由西部方面總監部派遣人員趕赴現場，針對傷者狀況與砲彈破裂原因展開調查。這起事故沒有波及民間人士。

西部方面戰車隊表示，對此次事故「深感沉重」，已將查明原因與釐清事實列為最優先事項，並強調將全力防止類似事件再度發生。

小泉進次郎在國會內接受媒體訪問時表示，上午8時39分左右，在大分縣的日出生台演習場，陸上自衛隊西部方面戰車隊使用10式戰車射擊訓練時，戰車砲彈在砲管內發生爆炸，導致車上4名隊員中3人死亡、1人受傷。

他進一步表示，細節及事故確切原因仍在確認中。對於事態發展至此深感遺憾，對不幸罹難的隊員致上最誠摯的哀悼。防衛省與自衛隊將致力於查明原因，並徹底加強安全管理。

日本首相高市早苗中午過後也在X發文表示，「目前事實細節與原因仍在確認中。對於事態發展至此深感遺憾，對罹難隊員表達由衷哀悼，並向家屬致上誠摯慰問。政府將致力於查明原因，並徹底加強安全管理。」

根據自衛隊官網資料，10式戰車為陸上自衛隊第4代主力戰車，全長約9.5公尺、寬約3.2公尺、高約2.3公尺，總重量約44噸，最高時速約70公里，乘員編制為3人。

日出生台演習場橫跨大分縣玖珠町、九重町與由布市，總面積約4900公頃，相當於1400個東京巨蛋，是西日本規模最大的陸上自衛隊演習場之一，除日常訓練外，也常用於與駐日美軍聯合訓練。周邊地方政府網站顯示，今天原本就安排在該演習場進行射擊訓練。