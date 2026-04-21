快訊

柯文哲遭噴辣椒水案 分局長「丟垃圾」畫面曝光…四叉貓拋1疑問

台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

二戰後首度解禁「死亡產業」！日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

聽新聞
0:00 / 0:00

日本修訂防衛裝備轉移3原則 武器出口原則上解禁

中央社／ 東京21日專電

日本政府今天修訂「防衛裝備移轉3原則」及運用方針，廢除過去限定救難、運輸等5類型才能出口的限制，使得具備殺傷能力的「武器」原則上也能出口，象徵安全保障政策的一大轉變。

NHK、日本經濟新聞報導，政府今天透過內閣會議及國家安全保障會議（NSC）閣僚會議，完成「防衛裝備轉移3原則」及運用方針修訂。

日本首相高市早苗在X發文表示，「如今任何國家都無法單獨守護自身和平與安全，在防衛裝備方面，也需要能夠互相支持的夥伴國」，但重申「作為和平國家的既有歷程與基本理念，絲毫沒有改變」。

新方針在保留3原則基本架構的同時，取消原先限定於救難、運輸、警戒、監視、掃雷等5類型用途限制，允許出口「自衛隊法」所定義的「武器」，也就是具備殺傷敵人或破壞物體能力的裝備，但相關案件必須經由首相出席的NSC四大臣會議判斷。

過去包括護衛艦與戰鬥機等不屬於5類型的成品，原則上不得出口，僅能透過與外國共同開發或生產等例外方式處理，此次修訂後鬆綁相關限制。

此外，移轉對象僅限於與日本簽署防衛裝備與技術移轉協議的國家，目前包括美國、英國、澳洲、印度、菲律賓及法國等17國，若加上正在談判中或尚未生效的國家，未來可能增加至約20國。

對於正處於武力衝突中的國家，「原則上不予允許出口」，但新方針同時規定，若「基於日本安保上的必要性，且存在特殊情況」，可由四大臣會議決定例外允許。

這被認為是為了因應針對盟國美國在印太地區作戰等情境，如果有必要，日本可提供裝備支援。

此外，與他國共同開發或生產的武器，若被判斷對日本安全保障有必要，也可出口至處於戰鬥狀態的第3國。

不過，日本與英國、義大利共同推動「全球空中作戰計畫（GCAP）」所開發的次世代戰機，因屬最先進技術且對戰局影響重大，仍禁止出口至戰鬥中的第3國。

同時，為防止裝備移轉助長衝突，政府設置監管機制，包括在移轉後確認「武器」的管理狀況，必要時進行當地調查。此外，每一項出口案，事後必須向國會通報，但由於僅為事後報告，未要求事前批准，被認為約束力有限。

報導稱，此次修訂背景在於日本周邊安全環境變化，包括中國持續加強飛彈與航空母艦戰力，以及北韓推進飛彈開發。日本在提升自衛隊防衛力的同時，認知到強化與美國、澳洲等同盟或同志國軍隊合作的重要性。

報導指出，若與自衛隊使用相同裝備，從平時的共同訓練，到發生緊急事態時的協同作戰都將更加順暢。透過出口支援他國，也有助日本發生緊急事態、國內生產不足時獲得他國支援。

高市早苗 日本

延伸閱讀

日本戰略轉型／軍工產業 成早苗經濟學火車頭

環時：日戰艦銷澳洲 為自衛隊出海鋪路 恐「軍事暴走」

相關新聞

二戰後首度解禁「死亡產業」！日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

彭博資訊報導，日本政府21日修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，廢除原本僅限救難、運輸等用途的「5類型限制」，自二戰後首度允許向海外出售具殺傷力武器，象徵重大政策轉向。此舉有望擴大並提升日本國內軍工市場，增加對中國大陸、北韓與俄羅斯等區域對手的嚇阻力，但恐加劇與北京緊張關係，引發背離戰後和平主義約束的質疑。

日本東北7.7強震報6人受傷 不排除另一場大地震

日本東北三陸外海昨天下午發生規模7.7強震，至今天上午為止，通報至少6人受傷，這起地震同時引發最高80公分的海嘯波，幸未...

日本大分演習場10式戰車訓練 爆炸事故釀3死1傷

日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，這起事故造成3名男性隊員死亡，另有1名女性隊員受傷送醫。4人當時正在搭...

日本10式戰車訓練3死 小泉進次郎：砲彈在砲管內爆炸

日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，防衛大臣小泉進次郎表示，陸上自衛隊使用10式戰車射擊訓練時，砲彈在砲管...

韓國印度領袖會談 籲加強合作因應中東情勢

韓國總統李在明赴印度進行國是訪問，並與印度總理莫迪會談，青瓦台今天書面簡報表示，雙方這次簽署了15項MOU，會談中也提到...

泰外長談「外交2.0」盼以中型國家主導國際合作

泰國副總理兼外長希哈薩昨晚與國際媒體見面，闡述新政府的外交政策，並表示，泰國正推行「外交2.0」，不與大國競爭也不選邊站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。