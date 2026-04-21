日本修訂防衛裝備轉移3原則 武器出口原則上解禁

日本政府今天修訂「防衛裝備移轉3原則」及運用方針，廢除過去限定救難、運輸等5類型才能出口的限制，使得具備殺傷能力的「武器」原則上也能出口，象徵安全保障政策的一大轉變。

NHK、日本經濟新聞報導，政府今天透過內閣會議及國家安全保障會議（NSC）閣僚會議，完成「防衛裝備轉移3原則」及運用方針修訂。

日本首相高市早苗在X發文表示，「如今任何國家都無法單獨守護自身和平與安全，在防衛裝備方面，也需要能夠互相支持的夥伴國」，但重申「作為和平國家的既有歷程與基本理念，絲毫沒有改變」。

新方針在保留3原則基本架構的同時，取消原先限定於救難、運輸、警戒、監視、掃雷等5類型用途限制，允許出口「自衛隊法」所定義的「武器」，也就是具備殺傷敵人或破壞物體能力的裝備，但相關案件必須經由首相出席的NSC四大臣會議判斷。

過去包括護衛艦與戰鬥機等不屬於5類型的成品，原則上不得出口，僅能透過與外國共同開發或生產等例外方式處理，此次修訂後鬆綁相關限制。

此外，移轉對象僅限於與日本簽署防衛裝備與技術移轉協議的國家，目前包括美國、英國、澳洲、印度、菲律賓及法國等17國，若加上正在談判中或尚未生效的國家，未來可能增加至約20國。

對於正處於武力衝突中的國家，「原則上不予允許出口」，但新方針同時規定，若「基於日本安保上的必要性，且存在特殊情況」，可由四大臣會議決定例外允許。

這被認為是為了因應針對盟國美國在印太地區作戰等情境，如果有必要，日本可提供裝備支援。

此外，與他國共同開發或生產的武器，若被判斷對日本安全保障有必要，也可出口至處於戰鬥狀態的第3國。

不過，日本與英國、義大利共同推動「全球空中作戰計畫（GCAP）」所開發的次世代戰機，因屬最先進技術且對戰局影響重大，仍禁止出口至戰鬥中的第3國。

同時，為防止裝備移轉助長衝突，政府設置監管機制，包括在移轉後確認「武器」的管理狀況，必要時進行當地調查。此外，每一項出口案，事後必須向國會通報，但由於僅為事後報告，未要求事前批准，被認為約束力有限。

報導稱，此次修訂背景在於日本周邊安全環境變化，包括中國持續加強飛彈與航空母艦戰力，以及北韓推進飛彈開發。日本在提升自衛隊防衛力的同時，認知到強化與美國、澳洲等同盟或同志國軍隊合作的重要性。

報導指出，若與自衛隊使用相同裝備，從平時的共同訓練，到發生緊急事態時的協同作戰都將更加順暢。透過出口支援他國，也有助日本發生緊急事態、國內生產不足時獲得他國支援。