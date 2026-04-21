韓國印度領袖會談 籲加強合作因應中東情勢

韓國總統李在明赴印度進行國是訪問，並與印度總理莫迪會談，青瓦台今天書面簡報表示，雙方這次簽署了15項MOU，會談中也提到，在中東情勢不穩的情況下，雙方應加強合作。

李在明與莫迪（Narendra Modi）昨天進行會談，韓國青瓦台今天發布訊息，國家安保室長魏聖洛透過書面簡報總結這次李在明赴印度訪問的成果。

魏聖洛表示，一般高峰會先進行小範圍會談，再進行擴大會談。為了讓兩國領導人進行深入交流，小規模會談原本預計約40分鐘，不過這次實際卻超過1小時，甚至雙方禮賓人員須提醒行程延誤，可見討論相當熱烈。

魏聖洛指出，這次韓國與印度簽署了15項合作備忘錄（MOU）。魏聖洛表示，雙方都認為，自2015年關係升格為「特別戰略夥伴」以來，過去10年雙邊關係已有顯著進展，但相較合作潛力，目前仍未達令人滿意的程度，決定透過本次會談，將雙邊關係提升至全新層次。

韓國與印度皆認為，在中東戰爭等不確定性升高的情勢下，彼此應促進共同成長與創新，並為克服嚴峻的國際經濟環境進一步加強合作。雙方也就朝鮮半島問題、中東局勢等進行討論，認為應共同促進國際和平與穩定，並就核心原物料供應、同為能源進口國之間的合作進行討論。

李在明表示，相較於印度的人口與GDP規模，目前在印度韓僑僅約1萬2000人、韓國企業約670家，顯示雙邊關係仍處於停滯狀態，因此提議透過本次會談，在民間交流、經濟與安全等領域推動更高層次合作。

雙方也提到，應以民主價值為基礎，在廣泛領域透過合作實現發展，並認為民主制度能促進個人充分發揮能力，因此作為亞洲代表性民主國家，雙方合作可產生極大效應。