日本東北7.7強震報6人受傷 不排除另一場大地震

日本東北三陸外海昨天下午發生規模7.7強震，至今天上午為止，通報至少6人受傷，這起地震同時引發最高80公分的海嘯波，幸未傳出重大災損。當局不排除有另一場大地震的可能。

日本消防廳（FDMA）表示，截至今天上午8時止，共有6人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

官方指出，目前並未接獲重要設施受損或火災的報告。

法新社報導，日本這次地震威力極強，連遠在數百公里外的東京，都能明顯感受到高樓搖晃。

根據日本氣象廳資訊，地震發生於當地時間20日下午4時53分，震央位於宮古市東方約100公里的三陸外海，震源深度約10公里，地震規模上修為7.7。震後約2分鐘，當局對岩手縣及北海道太平洋沿岸中部發布海嘯警報，海嘯警報在數小時後解除。

氣象廳表示：「發生另一場大型地震發生的可能性，比平時更高。」

消防廳指出，受影響地區地方政府已對逾18萬2000名居民發布非強制疏散指示。

日本位於太平洋西緣地震環帶，坐落於4大板塊交界，被認為是全世界地震最頻繁的國家之一。人口約1億2500萬的日本，每年平均發生約1500次地震，占全球地震總數約18%。