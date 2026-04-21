日本大分演習場10式戰車訓練 爆炸事故釀3死1傷

墨西哥政府自2024年起，一直深陷在與錫那羅亞販毒集團（Cártel de Sinaloa）對峙的苦戰中。如今，墨西哥政府又開闢了第二條戰線：矛頭直指立基在墨西哥西部、但分支遍布墨西哥全境的哈利斯科新世代販毒集團（CJNG）。2026年2月22日，哈利斯科新世代販毒集團的首領「門喬」在哈利斯科州沿海城鎮塔帕爾帕（Tapalpa）與墨西哥安全部隊交戰時傷重不治，然後呢？

2026-04-21 10:04