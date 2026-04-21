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日本大分演習場10式戰車訓練 爆炸事故釀3死1傷
日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，這起事故造成3名男性隊員死亡，另有1名女性隊員受傷送醫。4人當時正在搭乘10式戰車，期間疑似砲彈爆炸，引發事故。
大分放送報導，日田玖珠廣域消防本部表示，於上午8時40分左右接獲自衛隊通報，稱「日出生台演習場內進行射擊訓練時發生戰車爆炸，4人受傷」，隨即派員前往救援。
其中45歲與28歲男性當場死亡，32歲男性一度心肺停止，送醫後宣告不治。21歲女性則意識清楚、可以對話，目前在醫院接受治療。
根據陸上自衛隊玖珠駐屯地，事發當時由西部方面戰車隊執行訓練，4名死傷者均為戰車隊成員，在搭乘10式戰車期間，疑似砲彈爆炸，引發事故。
自衛隊表示，正在搜集相關資訊，以釐清事故原因及詳細經過。
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