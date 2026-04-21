泰外長談「外交2.0」盼以中型國家主導國際合作
泰國副總理兼外長希哈薩昨晚與國際媒體見面，闡述新政府的外交政策，並表示，泰國正推行「外交2.0」，不與大國競爭也不選邊站，而是採取全方位、多方向的外交政策，並以中型國家的角色主導國際合作。
泰國副總理兼外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）表示，在當前國際秩序動盪，聯合國又經常受到政治影響下，泰國應扮演中型國家（middle power）的角色，不再只是被動地跟隨大國，而是在自身有優勢的議題上主動領導合作。
他舉例，泰國可以在公共衛生和跨國詐騙等國際議題上，與理念相近國家建立聯盟，推動區域合作，並指出，中型國家的角色不在於與大國競爭，而是在特定議題上成為倡議者。
談及美中競爭與國際衝突時，希哈薩則強調，泰國不會在強權之間選邊站，而是會依據自身利益與國際法原則採取立場。
他表示，泰國現在面臨的挑戰之一是泰柬關係，並說，與柬埔寨關係須翻開「新篇章」，以恢復邊境地區持續和平，同時指出，「柬埔寨不應向泰國施壓，而是應該展現出與泰國合作的真誠意願與誠意」。
針對泰柬關係，他補充，「泰國希望的不只是邊界劃界問題，而是更廣泛的邊境安全，包括打擊詐騙、毒品與人口販運等」。
中東局勢則是另一挑戰，他強調，中東局勢上在泰國立場明確，即不支持戰爭和衝突擴大，同時呼籲各方尊重並遵守聯合國憲章和國際法。泰國將該國公民的安全和泰國商船安全航行放在首位。
針對中央社提問，泰國在東協應對能源危機上，所扮演的角色為何？希哈薩回答說，雖外長並不直接負責能源政策，但泰國已兩度號召東協外長特別會議，希望凝聚區域合作的意願，並指出，東協雖已有石油與能源安全合作框架，但至今未真正執行。
希哈薩認為，「現在是一起行動的時候」，並指出，成員國應彼此支援、共同因應能源安全挑戰。他坦言， 針對能源危機，東協目前最大的問題不在於缺少討論，而在於能否在情勢緊急時快速回應，把討論的內容轉化為實際行動。
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