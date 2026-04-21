泰副總理赴緬甸會新任總統敏昂萊 務實推動雙邊關係

泰國副總理兼外長希哈薩今天前往緬甸，預計將與新任總統敏昂萊會面。希哈薩行前表示，泰國不會放棄東協的「5點共識」，但也得面對緬甸已舉行選舉的現實，將以務實的方式發展雙邊關係並推動對話。

希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天啟程前往緬甸首都奈比多（Naypyidaw），將與新任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）見面。這場會面是在敏昂萊上任後批准特赦前總統溫敏（Win Myint）在內等4335名囚犯，並縮短緬甸民主領袖翁山蘇姬的刑期後舉行。

希哈薩昨天與國際媒體見面時表示，泰國不會放棄東協的「5點共識」，但也必須面對現實，務實地面對緬甸的現況。他說：「緬甸已經舉行選舉，無法要求他們再舉行一次（選舉），但能否要求他們往前走？」

希哈薩解釋，泰國接下來的策略，是在承認現況下，要求緬甸往前走，包括推動對話、和解、降低暴力，以及開放更多人道援助空間。他說，這就是他要向緬甸當局傳達的訊息。

緬甸軍方2021年2月發動政變，同年4月東協與緬甸軍政府針對緬甸情勢達成「5點共識」，包括暴力須立即停止、各方應展開建設性對話等，但至今無重大進展。

希哈薩強調，泰國不可能不和緬甸接觸，兩國之間有長達2400公里的邊界，每天都面臨迫切的問題，若不與奈比多當權者及各方接觸，就無法解決詐騙、毒品及污染等問題。

泰國公共電視台（Thai PBS）18日曾引述消息人士報導，希哈薩將與敏昂萊討論雙邊關係及緬甸大選後的局勢。

報導指出，希哈薩將成為緬甸舉行大選後，從軍政府過渡到軍方支持的政府以來，首位訪問緬甸的東協領袖。緬甸2021年發生政變後，東協禁止緬甸領導人參加東協峰會。

泰國公共電視台報導，東協尚未承認緬甸此次的選舉結果，希哈薩的訪問可能被視為泰國正式承認緬甸新政府。