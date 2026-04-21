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美盟友加速綠色轉型 反倒落入北京主導乾淨能源領域

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導

Politico新聞網站分析，美國攻打伊朗導致能源成本飆升，美國盟友現正面臨一個令人不安的現實：想要避開化石燃料價格衝擊的逃生路徑，竟然一路走向中國懷抱；許多國家正在努力拿捏如何加速綠色能源轉型，同時考慮到北京在乾淨能源技術的稱霸地位。

從歐盟、英國、南韓到菲律賓，隨著戰爭引發油價、天然氣價格上漲，紛紛呼籲加快電力化腳步，部署乾淨能源基礎設施。然而，這當中有一個明顯的隱憂：脫碳速度愈快，這些國家就愈需要依賴中國供應必要材料，因為北京控制全球絕大部分乾淨能源技術與關鍵礦物供應。

各國政府對於從一種依賴轉換成另一種依賴感到不安，也敏銳地注意到如此事實。眼前的問題是，各國政府是否將放下顧慮以鞏固能源安全，還是繼續採取保護自身經濟免於受到中國主導地位影響的措施。

歐盟產業長席塞儒內(Stephane Sejourne)上個月便拋出問題說：「如果我們的電池都是中國製造，我們如何向公民解釋脫碳是個好機會？」

席塞儒內提議制定新法，要求歐盟27國政府把更多納稅人稅金花在國內生產的綠色能源技術上，限制來自主導市場的外國投資。席塞儒內的動作被普遍解讀為針對北京。

英國政府上個月則以國家安全疑慮為由，禁止一家中國企業在蘇格蘭建造規模20億美元的風力發電機工廠。

就在同一時間，尋求加速綠色轉型的國家，包括美國盟友在內，正努力跟中國加強關係。

德國經濟部長下個月將訪問北京，德國總理、環境部長剛訪問中國，試圖爭取中國投資、從中國的乾淨能源熱潮當中吸取經驗。

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)本周將第四次訪問中國，目的在於確保關鍵原物料供應穩固。除了歐洲國家之外，印度商務代表團最近訪問中國，探討綠色能源合作夥伴關係。

歐洲民眾逐漸認為，川普領導下的美國對歐洲大陸的威脅比北京還大，歐洲國家正團結起來推動快速能源轉型，以免受到化石燃料衝擊。

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