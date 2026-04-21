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日本大分演習場戰車爆炸2死1命危 原因待查

中央社／ 東京21日專電
日本大分演習場戰車爆炸2死1命危。圖擷自OBSニュース（大分放送）
日本大分演習場戰車爆炸2死1命危。圖擷自OBSニュース（大分放送）

日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸意外，造成重大傷亡。根據最新消息，2名男性戰車隊成員確認死亡，另有1人心肺停止，1名女性受傷但意識清楚。

大分電視台報導，日田玖珠廣域消防本部表示，上午8時40分左右接獲自衛隊通報，稱「日出生台演習場內進行射擊訓練時發生戰車爆炸，4人受傷」，隨即派員前往救援。

其中45歲與28歲男性傷重不治，32歲男性心肺停止，21歲女性則意識清楚、可以對話，目前送醫搶救。

根據陸上自衛隊玖珠駐屯地資訊，事發當時由西部方面戰車隊執行訓練，4名死傷者均為戰車隊成員。

目前自衛隊正在搜集相關資訊，以釐清事故原因及詳細經過。

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