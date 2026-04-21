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日本真子公主一家搬到康州 夫妻被目擊帶嬰上街採買

世界日報／ 編譯馬雯婷／綜合報導
日本真子公主(右)和丈夫小室圭。(美聯社)
日本真子公主(右)和丈夫小室圭。(美聯社)

據紐約郵報報導，這位日本公主為與平民丈夫結婚，放棄了皇室頭銜與優渥生活。如今，她帶著新生寶寶罕見現身。此前一家人已從紐約市搬至郊區定居。

真子內親王是日本皇嗣的長女，也是德仁天皇的外甥女。最新曝光的獨家照片顯示，她與丈夫小室圭以及他們的嬰兒一同外出，手中還提著一個Target購物袋，生活氣息十足。

在康乃狄克州的費爾菲爾德郡(Fairfield County)的新居附近，小室夫婦度過了一個愜意的春日。他們走訪了當地的奶酪店、麵包店和超市，日常而低調。

當天兩人穿著樸素隨性。小室圭身穿橄欖綠色T恤和灰色牛仔褲，並使用同色系嬰兒背帶照看孩子；真子則以黑色上衣、藍色牛仔褲搭配淺米色開衫，裝扮簡潔大方。她的父親為日本王位繼承人秋篠宮文仁親王。

小室圭目前在紐約從事律師工作，專注於國際貿易與國家安全領域。當天，他用嬰兒背帶抱著孩子，神情輕鬆自然。

他們的寶寶看起來狀態良好，一邊擺弄玩具，一邊陪伴父母外出購物，畫面溫馨。

此前，這對夫妻居住在紐約市，之後搬至康乃狄克州的費爾菲爾德郡更為寧靜的郊區。媒體曾拍到他們進出當地一套低調的公寓。

如今，他們居住在一套價值約68萬美元的聯排別墅中，相比此前位於曼哈頓地獄廚房社區的住所，這裡更加安靜私密。無論身處何地，兩人始終盡量遠離公眾視線。

真子是一名藝術史學者，據報導曾在大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)擔任志願者，協助亞洲藝術部門的策展工作。

小室圭於2022年10月通過律師資格考試，此前畢業於復敦大學法學院(Fordham Law School)，目前就職於紐約知名律師事務所Lowenstein Sandler LLP。

2025年，這對夫妻迎來了他們的第一個孩子。

據悉，兩人婚後一直在經濟上獨立於日本皇室生活。對於自幼成長於皇室的真子而言，這樣的生活顯得尤為低調。

她於2021年與小室圭結婚後移居美國，這段婚姻曾在日本引發廣泛關注。不僅因為小室圭出身平民，也因為她為此放棄了皇室身分。

儘管去年曾被拍到推著嬰兒車外出，這對夫妻仍保持高度私密的生活方式。

日本皇室已確認孩子出生的消息，並表示母子(女)平安。不過，這位前公主依然希望將個人生活保持在公眾視線之外。

目前，這名嬰兒的姓名與性別尚未公開。此外，根據日本法律，皇位僅限男性繼承，因此該孩子不在皇位繼承順位之列。

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