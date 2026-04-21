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日本東北外海規模7.7地震 近18萬人避難

世界日報／ 編譯茅毅、記者周佑政／綜合報導
日本首相高市早苗20日舉行記者會，說明當日強震因應對策。(路透)
日本首相高市早苗20日舉行記者會，說明當日強震因應對策。(路透)

當地時間20日下午約4時時52分(美東時間清晨3時52分)，日本本州東北部「三陸」地區外海發生芮氏規模7.7的極淺地震。

日本總務省當地當晚7時45分對北海道及青森縣等四縣共近18萬人下達「避難指示」。日本電視台主播則提醒觀眾「勿忘東日本大震災(2011年3月11日大地震)」。

日本氣象廳一度宣布這起地震是規模7.5、震源深度10公里，但之後修来為7.7、19公里。被下達避難指示的還有岩手縣、宮城縣和福島縣。

氣象廳當晚7時半發布北海道．三陸沖「後發地震」注意情報，即一旦在從北海道至岩手縣外海的千島海溝和日本海溝及其周邊，發生芮氏規模7的地震，隨後就可能再發生強震。

這起地震也引發「長周期地震動」，即周期逾兩秒、搖晃程度大且慢、容易傳到遠處，即使距離震源數百公里，搖晃程度也往往既大且時間久。鑒於長周期地震動的震源深度淺，因此容易發生規模大的地震。

根據搖晃程度，長周期地震動共分為四個階段，以第四階段的「只能靠爬行來移動」最危險。氣象廳表示，20日在宮城縣北部的涌谷町與秋田縣內陸南部的橫手市，觀測到「難以站立」的第三階段，在青森縣及岩手縣等地觀測到第二階段，並在東京都等一都三縣觀測到第一階段。

這起地震發生後，在岩手縣久慈港觀測到0.8公尺高的海嘯，東北新幹線在停駛約四小時後全線復駛。「福島第一核電廠」等周邊的核電廠未傳出異常。日相高市早苗20日呼籲民眾在接下來一周持續做好能立即避難的準備。

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