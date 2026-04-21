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美菲「肩並肩」軍演避開巴士海峽 日本首度正式參與

世界日報／ 編譯茅毅／綜合報導
美菲年度聯合軍演「肩並肩」20日在菲律賓大馬尼拉地區奎松市的軍營舉行啟動儀式，美菲雙方指揮官沃特曼(右)及羅倫索(左)等高階軍官出席。(歐新社)
美菲年度聯合軍演「肩並肩」20日在菲律賓大馬尼拉地區奎松市的軍營舉行啟動儀式，美菲雙方指揮官沃特曼(右)及羅倫索(左)等高階軍官出席。(歐新社)

美國和菲律賓自20日展開代號「肩並肩」(Balikatan Exercise)的年度大規模聯合軍演。這次是日本首次正式參演。法國、加拿大、澳洲及紐西蘭也參演。

肩並肩菲方指揮官羅倫索20日在聯演啟動儀式後的記者會中說，聯演地點將涵蓋菲國呂宋島北部地區，但不在台灣附近與菲台間的巴士海峽。根據菲軍資料數據，聯演地點今年向北延伸至菲國巴丹群島。

羅倫索並指稱，各國參演部隊將不會長期駐紮，聯演一結束就將返回各自駐地。美方指揮官沃特曼也聲稱，美軍尚無在菲國各地擴大部署的計畫。

羅倫索還說，菲律賓的印度製「布拉莫斯」反艦飛彈系統將參演。沃特曼表示，「堤豐」(Typhon)陸基中程飛彈系統和「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」(NMESIS)也將整合進聯演。沃、羅兩人均認為，這有助未來在協同作戰或實際運用時發揮更大潛力。

今年肩並肩共7國參演，共1萬7000多兵員參演，自20日至5月8日。

日本自衛隊雖自2012年起就以觀察員身分參與，但此次是首次正式參演，共派約1400人，預定在菲國北伊羅科斯省抱威外海，演練以日本國造的88式陸基反艦飛彈擊沉靶船。日本正安排防衛大臣小泉進次郎在聯演期間前往視察。

日本防衛省20日表示，海上自衛隊於19日上午11時左右，在鹿兒島縣橫當島西南約60公里海域，確認到正在向東航行的中國海軍艦艇。

美聯社20日引述沃特曼等幾位美國軍方官員報導，美軍這次共派近1萬名部隊參演，這凸顯即使華府當前聚焦與伊朗的戰爭，對印太、亞洲及菲國的承諾仍「堅若磐石且堅定不移」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆同日則在例行記者會中說，國家間展開軍事安全合作，「不應針對第三方或損害第三方的利益」。

日本經濟新聞20日報導，為因應中東緊張，美國海軍兩棲突擊艦「的黎波里號」從駐日美軍在九州的佐世保基地調往中東，在美伊戰爭懸而未決下，美國的亞洲盟友和夥伴擔憂亞太地區恐出現權力真空。

在菲律賓首都馬尼拉奎松市的軍營舉行啟動儀式後的記者會上，美方表示「日本的參與令人非常歡迎。」日本防衛省統合幕僚監部的陸上自衛隊一等陸佐樋口毅則在記者會表示，希望透過此次演習，「進一步加深參與國之間的相互理解。」

「肩並肩」美菲等7國聯演 製表／茅毅
「肩並肩」美菲等7國聯演 製表／茅毅

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