美使館人員緝毒墜谷亡 墨總統：政府未接獲行動通報

針對兩名美國官員在墨西哥北部緝毒行動後發生車禍身亡，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，政府對他們出現在境內一事並不知情。

法新社報導，薛恩鮑姆向記者表示：「我們並未接獲通知。」美國前一天表示，有兩名使館人員與兩名墨西哥調查員，在奇瓦瓦州（Chihuahua）車禍殉職。

薛恩鮑姆表示，這些美國人員是受奇瓦瓦州政府之命進入墨西哥領土。她說：「（聯邦）安全內閣對這項行動並不知情。」

她表示，墨西哥政府正要求美國以及奇瓦瓦州政府提供相關資訊，以調查此次行動是否涉及任何違反國家安全的行為。

奇瓦瓦州檢察官昨天表示，這4人完成對祕密毒品實驗室的突襲行動，在回程途中，當時所乘車輛屬於5車車隊之一，因打滑偏離道路，墜入山谷。

州檢察官郝瑞吉（Cesar Jauregui）表示，經過為期3個月的調查後，執法單位本月17日和18日在奇瓦瓦州莫瑞洛斯（Morelos）地區突襲6個非法製毒據點。

郝瑞吉說，遇難的2名美國人是「教官級人員」，負責執行訓練任務，作為美墨反毒合作的一環。