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日本大分演習場戰車爆炸 3男心肺停止、1女重傷
日本大分縣日出生台演習場今天上午發生戰車爆炸事故，造成重大傷亡。當地消防單位通報，目前有3名男性心肺停止、1名女性重傷，已由醫療直升機送醫搶救。
大分放送報導，日田玖珠廣域消防本部表示，上午8時40分左右接獲通報，稱「戰車爆炸、多人受傷」，立即派員前往現場處理。
根據九州防衛局說明，事發當時陸上自衛隊西部方面戰車隊正在進行射擊訓練，疑似砲彈於砲管內發生爆炸。
目前自衛隊正在搜集相關資訊，以釐清事故原因及詳細經過。
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