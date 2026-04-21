美政府飛機10年來首抵哈瓦那 會談促古巴經濟改革

美國與古巴官員本月在哈瓦那（Havana）會面，雙方官員今天表示，在古巴能源危機與美國封鎖石油運輸情況下，華府仍敦促古巴國營經濟應進行改革。

美國國務院官員證實，這場會談於4月10日舉行，由國務卿盧比歐（Marco Rubio）督導，但未透露有哪些官員參加會談。這場會議最先由數位新聞媒體Axios報導。

這位不願透露姓名的官員表示：「美方代表團重申，古巴經濟正急速崩跌，統治階層只有短暫機會，在情勢不可逆轉惡化之前，推動美國所支持的關鍵性改革。」

路透社報導，美國總統川普在今年1月下令美軍突襲逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，也曾暗示可能對古巴動武，但這次會談顯示，美國和古巴仍有機會達成外交協議。

美官員指出，這次美國代表團飛抵古巴，是自2016年以來首度有美國政府飛機著陸古巴本土，這不含在關達那摩灣海軍基地（Guantanamo Bay NavalBase） 。

這名官員又說：「川普總統在可能情況下致力於外交解決，但若古巴領導層力有未逮或不願行動，他也不會讓古巴陷入重大國安威脅。」

古巴外交部負責美國事務的副司長賈西亞─戴托羅（Alejandro Garcia del Toro）表示，雙方本次會談既未設定期限，也沒有任何言語威脅，這次「是充滿尊重的會談」。

賈西亞─戴托羅表示：「解除對古巴的能源禁運，是我們最優先目標。」

美方要求包括：允許富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星網路終端進入古巴；賠償那些在1959年革命後遭古巴沒收資產的美國個人與企業；古巴應釋放政治犯，以及賦予更大政治自由。

這位官員還指出，美國也關切外國勢力對古巴的影響。