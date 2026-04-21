日民調：高市早苗內閣成立半年 支持率重回7字頭

日本首相高市早苗政權自去年10月成立至今約半年，日本產經新聞社與富士新聞網（FNN）於18、19日進行聯合民調顯示，高市內閣的支持率重回7字頭，來到70.2%。關於高市早苗主導的修憲議題，多數民眾對自民黨提出的4大修憲項目表達支持。

調查指出，高市內閣支持率比前次3月14、15日民調相比增加3.1個百分點，重新站上7字頭。上次民調是高市政權去年10月成立以來，支持率首次跌破7成，如今又回到高檔。不支持率則下降3.4個百分點，來到25.1%。

針對過去半年的施政表現，民調顯示，對於政府在「經濟政策與物價上漲對策」的表現，有68.3%給予正面評價；「外交與安全保障」方面則有66.6%表示肯定。顯示無論內政或外交，皆有近7成受訪者對高市內閣予以肯定。

在4項修憲主張中，「將自衛隊明文寫入憲法」獲59.3%受訪者支持，反對為31.3%；針對因應重大災害而設立的「緊急事態條款」，包括延長國會議員任期等措施，支持度更達66.2%，反對僅25.9%。

此外，「取消參議院合區制度，新增條文確保各都道府縣至少有1名參議員」獲54.1%支持、29.6%反對；而「不受經濟條件影響，確保受教機會」的修憲方向，支持度高達83.3%，反對僅11.3%，為4項中最高。

政黨支持度方面，自民黨以33.0%居首，其後為國民民主黨與參政黨並列4.1%，日本維新會3.6%，中道改革聯合3.2%，共產黨2.2%。