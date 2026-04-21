快訊

襪子訂單瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星

日本自衛隊訓練傳彈藥爆炸 多人遭波及、3名隊員失去意識

日本東北外海規模7.7強震 林氏璧：上次巨大海嘯已400年…恐是達臨界點

聽新聞
0:00 / 0:00

日民調：高市早苗內閣成立半年 支持率重回7字頭

中央社／ 東京21日專電
日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本首相高市早苗政權自去年10月成立至今約半年，日本產經新聞社與富士新聞網（FNN）於18、19日進行聯合民調顯示，高市內閣的支持率重回7字頭，來到70.2%。關於高市早苗主導的修憲議題，多數民眾對自民黨提出的4大修憲項目表達支持。

調查指出，高市內閣支持率比前次3月14、15日民調相比增加3.1個百分點，重新站上7字頭。上次民調是高市政權去年10月成立以來，支持率首次跌破7成，如今又回到高檔。不支持率則下降3.4個百分點，來到25.1%。

針對過去半年的施政表現，民調顯示，對於政府在「經濟政策與物價上漲對策」的表現，有68.3%給予正面評價；「外交與安全保障」方面則有66.6%表示肯定。顯示無論內政或外交，皆有近7成受訪者對高市內閣予以肯定。

在4項修憲主張中，「將自衛隊明文寫入憲法」獲59.3%受訪者支持，反對為31.3%；針對因應重大災害而設立的「緊急事態條款」，包括延長國會議員任期等措施，支持度更達66.2%，反對僅25.9%。

此外，「取消參議院合區制度，新增條文確保各都道府縣至少有1名參議員」獲54.1%支持、29.6%反對；而「不受經濟條件影響，確保受教機會」的修憲方向，支持度高達83.3%，反對僅11.3%，為4項中最高。

政黨支持度方面，自民黨以33.0%居首，其後為國民民主黨與參政黨並列4.1%，日本維新會3.6%，中道改革聯合3.2%，共產黨2.2%。

民調 高市早苗

相關新聞

墨西哥最惡毒梟遭擊斃，總統辛鮑姆的反毒戰爭才剛開始

墨西哥政府自2024年起，一直深陷在與錫那羅亞販毒集團（Cártel de Sinaloa）對峙的苦戰中。如今，墨西哥政府又開闢了第二條戰線：矛頭直指立基在墨西哥西部、但分支遍布墨西哥全境的哈利斯科新世代販毒集團（CJNG）。2026年2月22日，哈利斯科新世代販毒集團的首領「門喬」在哈利斯科州沿海城鎮塔帕爾帕（Tapalpa）與墨西哥安全部隊交戰時傷重不治，然後呢？

日本自衛隊訓練彈藥爆炸 3名隊員失去意識

日本陸上自衛隊今有數名隊員被爆炸的彈藥波及，目前傳出有3人失去意識，爆炸原因還在進一步確認。

高市早苗循歷屆日相作法 靖國神社春季大祭供奉「春榊」不參拜

日本靖國神社21日展開春季大祭，為免引發中國大陸、南韓反彈，造成外交問題，首相高市早苗一改過往習慣，選擇不親自參拜，延襲歷代首相的作法，供奉「春榊」。接下來的焦點在其他閣員是否會前往參拜。

如何當好父母 先問有沒有被討厭的勇氣

鎖平板、催功課、要求幫忙做家事，不准晚歸，夜宿更免談……現代父母擔心在孩子面前變得「不受歡迎」，設定界線後節節敗退，殊不知，這正是父母的核心工作。當孩子因為規則而不開心時，很多父母選擇妥協，只求當「好朋友」。真正的愛，有時必須讓孩子先討厭你／妳，「被討厭的勇氣」不可或缺。

日民調：高市早苗內閣成立半年 支持率重回7字頭

日本首相高市早苗政權自去年10月成立至今約半年，日本產經新聞社與富士新聞網（FNN）於18、19日進行聯合民調顯示，高市...

英前駐美大使任命案風波 首相施凱爾坦承判斷錯誤

英國首相施凱爾今天在國會就前駐美大使曼德森的人事案風波發表聲明並接受質詢，一開場即表示，儘管他的聲明將聚焦程序問題，他首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。