英前駐美大使任命案風波 首相施凱爾坦承判斷錯誤

英國首相施凱爾今天在國會就前駐美大使曼德森的人事案風波發表聲明並接受質詢，一開場即表示，儘管他的聲明將聚焦程序問題，他首先要明確表態，他個人的「錯誤判斷」確實是問題核心。

施凱爾（Keir Starmer）說，「我不該任命曼德森（為駐美大使）」，「我對這項決策負責」。

曼德森（Peter Mandelson）因為捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，去年9月遭解職，在任僅7個月。英國媒體近日揭露，曼德森去年2月赴任前，根本未通過該職位應通過的英國政府「高階安全審查」，相關報導引發軒然大波。

不過，除了與艾普斯坦的交情，更引發安全疑慮的是，在施凱爾2024月12月20日宣布任命曼德森為駐美大使之前，內閣辦公廳的適任評估盡職調查報告即示警，曼德森在中國與俄羅斯的政商關係恐對英國政府造成「聲譽風險」。

此外，在前首相布萊爾（Tony Blair）執政期間（1997至2007年），曼德森即曾兩度因為醜聞自政府去職，且兩次皆涉及操守與誠信問題。

今天在國會，部分議員即質疑，曼德森劣跡斑斑，有許多公開資訊可參考，根本不需另由安全審查證明任用他的高風險，施凱爾當初卻「執意」任命他駐美，是否涉及「酬庸」，而公務體系是否也感受到壓力，認為應盡力滿足施凱爾心願。

施凱爾強調，若他在曼德森赴美就任前即獲悉，曼德森未通過安全審查，他絕不會讓曼德森駐美。

施凱爾並提到，他已要求內閣辦公廳檢視曼德森在駐美期間，是否曾引發安全疑慮。

根據施凱爾今天向國會呈現的事件時間序，他是本月14日才首次被告知，曼德森去年2月初赴美前，英國外交部曾於1月29日推翻審查單位建議，決定給予曼德森高階安全授權。

不僅如此，作此決定的外交部官員（常任文官）竟未向首相及其他高階政務官報告，這簡直「令人震驚」。

根據已獲證實消息，今年3月底，內閣辦公廳即有承辦高階公務員在蒐整曼德森案相關文件時，發現曼德森的安全審查資料，但直到與律師討論後，14日才告知施凱爾。

施凱爾表示，他當下即刻要求首相府和內閣辦公廳官員「重建相關事實」，並找出是誰、為何決定授予曼德森安全資格。

時間回到2024年12月。施凱爾說，他20日宣布曼德森任命案，高階安全審查程序則是23日開始。

施凱爾稱，以當時的程序規範而言，先任命、後展開安全審查（但須在就任前完成），在特定任命案是「常態」。

相關作法過往多用於「政治任命」官員。曼德森案醜聞擴大後，英國政府今年3月宣布，未來只有在安全審查徹底完備後，才會宣布外交人事任命，且將針對政治任命官員強化審查。

面對各方質疑，施凱爾未否認，在任命曼德森之前，他甚至未曾與曼德森面談。

根據施凱爾今天的聲明，曼德森的安全審查工作於去年1月28日結束，外交部隔天即推翻審查單位的「不予核准」建議。

對絕大多數英國政府部會而言，安全審查單位的判定或建議具約束力，但外交部是例外、有權自行決定是否核准安全資格。施凱爾說，他上週發現這一點後，外交部的特殊權限已立即遭中止。

施凱爾強調，沒有任何法規足以禁止外交部官員在保護審查對象個人隱私的前提下，以合理方式向最初作出人事任命的官員透露安全審查結果。

然而，過去幾個月，儘管已多次接獲或知悉來自各方的詢問，在外交部主責曼德森人事案的官員卻未盡任何應盡的告知責任。施凱爾說，這完全「不可原諒」。

值得一提的是，若施凱爾確實「不知情」，則他可據此主張自己從未就曼德森安全資格爭議「誤導國會」。

根據英國政務官行為準則，官員「知情刻意」向國會提供不實資訊，應下台以示負責。

16日晚間，英國媒體揭露曼德森未通過安全審查當天，施凱爾透過電話，火速開除當時的外交部最高階常任文官（外交大臣為政務官）、常任次官羅賓斯（Olly Robbins）。

英國輿論有意見質疑，若媒體未報導，國會或民眾是否永遠不會知道，曼德森未通過安全審查。

羅賓斯預計明天將應國會外交事務委員會邀請，呈現他所認知的曼德森案細節。

儘管施凱爾今天堪稱驚險過關、要求他下台的聲浪暫獲控制，隨著5月上旬英國地方選舉落幕，未來幾週英國政府擬應國會要求釋出更多曼德森任命案相關文件，施凱爾是否能如願做滿任期、帶領執政黨工黨迎戰下一次國會大選，值得觀察。