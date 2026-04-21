快訊

蘋果下一任執行長特納斯是誰？五要點一次了解

朱海君現身被直擊！神秘男貼身護送 「護花使者」身分引猜測

台灣人太會買！日本第1季旅遊消費額取代陸奪冠 網：WBC貢獻良多

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗循歷屆日相作法 靖國神社春季大祭供奉「春榊」不參拜

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本靖國神社春季大祭，首相高市早苗一改過往習慣，選擇不親自參拜。圖為2025年終戰日民眾前往靖國神社。路透
日本靖國神社春季大祭，首相高市早苗一改過往習慣，選擇不親自參拜。圖為2025年終戰日民眾前往靖國神社。路透

日本靖國神社21日展開春季大祭，為免引發中國大陸、南韓反彈，造成外交問題，首相高市早苗一改過往習慣，選擇不親自參拜，延襲歷代首相的作法，供奉「春榊」。接下來的焦點在其他閣員是否會前往參拜。

高市以「內閣總理大臣」為名奉上供品，相關人士表示，23日春季大祭結束前，她都不會前往靖國神社。高市過去擔任內閣成員的時候，於終戰日、春秋大祭皆會至靖國神社。

直到就任首相前的去年10月秋季大祭，她便停止前去，以自民黨總裁之名，自費奉上「玉串料」。歷代首相在大祭的時候，皆供奉「春榊」不祭拜。

日媒報導，在大祭期間，超黨派議員聯盟預定22日會去參拜。厚生勞動大臣上野賢一郎、國家公安委員長赤間二郎及成長戰略擔當大臣城內實也供奉了「真榊」。

日本 自民黨 靖國神社 高市早苗

延伸閱讀

招財開運必拜！中部五大財神廟排行揭曉 財神借庫攻略一次看

台人赴日參拜脫口1句網笑翻 「寺廟vs神社」正確拜法一次看

相關新聞

高市早苗循歷屆日相作法 靖國神社春季大祭供奉「春榊」不參拜

日本靖國神社21日展開春季大祭，為免引發中國大陸、南韓反彈，造成外交問題，首相高市早苗一改過往習慣，選擇不親自參拜，延襲歷代首相的作法，供奉「春榊」。接下來的焦點在其他閣員是否會前往參拜。

被扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光！從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

美國中央司令部19日在荷莫茲海峽附近攻擊並扣押伊朗貨輪「圖斯卡號」。路透引述海事安全消息人士與衛星數據報導，由伊朗伊斯蘭革命衛隊控制的圖斯卡號，3月下旬在中國大陸港口裝載貨櫃後，途經馬來西亞，最終抵達阿曼灣時仍滿載貨櫃，船上很可能載有華府認定可作軍事與工業用途的軍民兩用物品。

奧班親信瑞士資產涉違法 匈牙利新政府鎖定調查

匈牙利國會大選勝選的馬格雅（Peter Magyar）新政府注意到敗選的總理奧班（Viktor Orban）與其黨羽在瑞...

巴西總統德國力推生質燃料 籲歐洲消除偏見深化合作

巴西總統魯拉今天在德國漢諾威工業博覽會及兩國經濟會議上，強力推銷巴西的生質燃料，並形容巴西有潛力成為「生質燃料的沙烏地阿...

援烏貸款列歐盟峰會議程 匈牙利可望不再否決

即將卸任的匈牙利總理奧班表示只要「友誼」輸油管修復，匈牙利得以取得石油，將不再否決歐盟援烏的900億歐元貸款。歐盟評估能...

被低薪與評鑑壓垮 日本國立大學年輕老師跳船私大

台灣高教正討論公校法人化，日本已經走過這條路超過20年，結果似乎不如當初預期。制度改革沒有讓國立大學更具競爭力，反而讓年輕學者成為財務壓力下的「工具人」。原本薪資較低但研究環境優越的國立大學優勢盡失，年輕高教人才出走，紛紛轉投私大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。