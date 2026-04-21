高市早苗循歷屆日相作法 靖國神社春季大祭供奉「春榊」不參拜

日本靖國神社21日展開春季大祭，為免引發中國大陸、南韓反彈，造成外交問題，首相高市早苗一改過往習慣，選擇不親自參拜，延襲歷代首相的作法，供奉「春榊」。接下來的焦點在其他閣員是否會前往參拜。

高市以「內閣總理大臣」為名奉上供品，相關人士表示，23日春季大祭結束前，她都不會前往靖國神社。高市過去擔任內閣成員的時候，於終戰日、春秋大祭皆會至靖國神社。

直到就任首相前的去年10月秋季大祭，她便停止前去，以自民黨總裁之名，自費奉上「玉串料」。歷代首相在大祭的時候，皆供奉「春榊」不祭拜。

日媒報導，在大祭期間，超黨派議員聯盟預定22日會去參拜。厚生勞動大臣上野賢一郎、國家公安委員長赤間二郎及成長戰略擔當大臣城內實也供奉了「真榊」。