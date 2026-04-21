奧班親信瑞士資產涉違法 匈牙利新政府鎖定調查

匈牙利國會大選勝選的馬格雅（Peter Magyar）新政府注意到敗選的總理奧班（Viktor Orban）與其黨羽在瑞士註冊的一家公司並非普通企業，而是匈牙利能源供應系統控股公司，新政府將對其官商勾結結構展開深入調查。

根據瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）報導，匈牙利寡頭洛林茨．梅薩羅斯（Lőrinc Mészáros）是該國最富有的企業家之一，商業版圖延伸至瑞士朱格州（Kanton Zug），其家族透過一家名為 MS EnergyHolding AG 的公司運作。

報導指出，該公司地址設在朱格州的一個律師事務所，充其量為「信箱公司」，由梅薩羅斯的子女掌控，他們也是公司的董事會成員。這家瑞士控股公司持有並控制匈牙利的OPUS TIGÁZ天然氣網絡公司，並從瑞士間接掌握匈牙利東北部長達數萬公里的天然氣管線系統。

梅薩羅斯原本只是奧班家鄉的一名暖氣安裝工，與奧班是從小認識的好朋友，在奧班執政期間迅速崛起。他如今擁有橫跨銀行、能源、媒體、建築與旅遊等領域的龐大企業網，是資產高達數十億美元的寡頭。

梅薩羅斯曾對媒體坦言，自己的成功來自「上帝、運氣和奧班」。長期以來，外界普遍質疑，他在奧班的政治體系中扮演白手套的角色，透過政府合約與歐盟補助累積財富，並藉由設立在瑞士的控股公司，可以提高資金運作的靈活性與隱蔽性，降低外界監管與透明度。

報導指出，馬格雅新政府喊出的競選口號「手銬、鐵欄」，已是對奧班與其黨羽喊話，將追查國外的違法行為，可能進入司法程序、逮捕或起訴。