巴西總統德國力推生質燃料 籲歐洲消除偏見深化合作

巴西總統魯拉今天在德國漢諾威工業博覽會及兩國經濟會議上，強力推銷巴西的生質燃料，並形容巴西有潛力成為「生質燃料的沙烏地阿拉伯」，同時呼籲歐洲消除對巴西燃料的偏見，深化雙邊合作。

德國是魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）歐洲行的第2站，他先於17日抵達西班牙巴塞隆納，之後前往德國漢諾威與柏林展開行程，最後一站則是葡萄牙里斯本。魯拉此行以深化南美與歐洲的經貿合作為主軸，並藉由推廣巴西的生質燃料與能源轉型政策，爭取歐洲市場的認同。

CNN巴西新聞網報導，魯拉在會中指出，巴西自1970年代推動酒精燃料計畫以來，已累積完整經驗，如今在汽油中混合30%乙醇、柴油中混合15%生質柴油，甚至已有卡車能完全使用生質柴油。他強調，巴西擁有4000萬公頃退化土地可供再利用，不會與糧食生產競爭，並宣稱亞馬遜森林砍伐在其任內已減少5成。

在德國現場測試中，巴西生質柴油在德國卡車上行駛時，二氧化碳排放量比化石燃料減少高達9成。魯拉藉此反駁歐洲部分人士對巴西燃料的質疑，並強調生質燃料是全球減碳的必要選項。

魯拉同時批評歐盟正研議限制棕櫚油與大豆生質柴油的使用，認為此舉將傷害巴西出口。他在會場上展示巴西生質燃料樣品，並呼籲歐洲企業正視巴西的可持續生產模式。

魯拉在兩國經濟會議上稱德國是「巴西不可或缺的夥伴」，並指出雙邊貿易額雖已達210億美元，但仍有提升空間。他呼籲盡快推動即將於5月生效的南方共同市場（Mercosul）與歐盟自由貿易協定，並強調巴西在基礎建設、創新及能源轉型方面的投資機會。

巴西工業總會（CNI）主席阿爾班（Ricardo Alban）表示，巴西不僅能提供生質燃料，還擁有關鍵礦產資源，願與德國共同發展完整的產業鏈。他預估，隨著協定生效，雙邊貿易可望在5年內倍增至400億美元。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則回應，生質燃料將在未來20至30年扮演重要角色，因全球仍有逾10億輛燃油車需要減碳。他認為，巴西的量產能力與可再生能源優勢，將使雙邊合作更具戰略意義。

魯拉此行除推動能源合作，也宣布雙邊在人工智慧、量子科技、防務及基礎建設等領域展開新協議，凸顯巴西欲在全球能源轉型與科技創新中扮演更積極角色。