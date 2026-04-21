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援烏貸款列歐盟峰會議程 匈牙利可望不再否決

中央社／ 布魯塞爾20日專電
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。美聯社
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。美聯社

即將卸任的匈牙利總理奧班表示只要「友誼」輸油管修復，匈牙利得以取得石油，將不再否決歐盟援烏的900億歐元貸款。歐盟評估能夠及時修復，因此已將貸款議題列入23日舉行的非正式領袖峰會議程。

歐盟非正式領袖峰會預計於23日至24日在賽普勒斯舉行。奧班（Viktor Orban）19日公開宣布一旦「友誼」（Druzhba）輸油管恢復運作，匈牙利將放棄對歐盟援烏900億歐元貸款提案行使否決權。

據政治新聞網站POLITICO歐洲版的報導引述多位歐盟官員說法，輪值主席國賽普勒斯已將援烏貸款議題列入會議的議程，理由是看好輸油管可望在會議召開前恢復運作。

友誼輸油管是將俄羅斯石油輸送至匈牙利的重要管道，由於損毀，1月底以來已經暫停輸送石油。奧班政府指控，烏克蘭蓄意延遲修復油管與供應石油。兩國為這條管線爭議多時，也成為歐盟援烏貸款卡關的主要原因。

若這筆貸款於本次的會議中通過，歐盟執委會將在數週的技術性檢查後，撥付資金，烏克蘭預計將於5月收到款項，可望對烏克蘭國內經濟情勢帶來援助。

隨著奧班在國會大選中落敗，以及候任總理馬格雅（Peter Magyar）最快將於5月初正式上任，匈牙利與歐盟、烏克蘭間的關係明顯改善。

馬格雅勝選後不久，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨即承諾修復輸油管；歐盟執委會代表團也與候任政府高層會晤，雙方討論的議題之一是如何實質推動解凍與撥付原先被凍結的歐盟資金。這筆資金原定要撥給匈牙利，但因貪腐與法治疑慮而遭凍結。

烏克蘭 俄羅斯 匈牙利

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