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墨西哥特奧蒂瓦坎金字塔遺址傳槍擊 釀2死數傷
墨西哥相關當局指出，一名男子今天在特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔遺址持槍殺害一位加拿大女性，並造成數人受傷，凶嫌之後自盡身亡。
路透社報導，墨西哥安全當局表示，傷者正接受治療。
針對這起事件，加拿大外交部尚未回覆置評請求。
特奧蒂瓦坎是墨西哥重要的旅遊景點和許多考古遺址所在地，當地位於首都墨西哥市東北方大約30英里處。
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