墨西哥特奧蒂瓦坎金字塔遺址傳槍擊 釀2死數傷

（德國之聲中文網）巴西總統魯拉正在德國進行訪問。訪德前，他在接受《明鏡》周刊采訪時直言：「川普沒有被選為世界的皇帝，他不能不斷用戰爭威脅其他國家。」在當前國際局勢緊張背景下，魯拉此行也格外引發關注。 作為本屆漢諾威工業博覽會的伙伴國，魯拉周日晚間與德國總理默茨共同為這場全球最大工業展揭幕。 在開幕式上，魯拉進一步批評美國與以色列對伊朗的戰爭是瘋狂之舉。這位80歲的總統表示，在21世紀仍有數十億人面臨飢餓、文盲和缺乏電力的困境，全球卻花費2.7萬億美元用於戰爭，這是不可接受的。我們正經歷全球地緣政治的關鍵時刻，充滿巨大悖論：當宇航員飛向月球時，中東的婦女兒童卻在無差別轟炸中喪生。 談不妥就反制 魯拉：並不是說沒有美國我們就活不了 魯拉不僅批評川普，還將矛頭指向聯合國安理會五個常任理事國。他表示，該機構原本是為維護和平、防止二戰重演而設立，但如今世界沖突數量已達到1945年以來最多，而強國卻袖手旁觀。魯拉稱，應當問問川普、普京、習近平、馬克龍以及斯塔默

2026-04-20 21:16