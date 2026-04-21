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墨西哥特奧蒂瓦坎金字塔遺址傳槍擊 釀2死數傷

中央社／ 墨西哥市20日綜合外電報導

墨西哥相關當局指出，一名男子今天在特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔遺址持槍殺害一位加拿大女性，並造成數人受傷，凶嫌之後自盡身亡。

路透社報導，墨西哥安全當局表示，傷者正接受治療。

針對這起事件，加拿大外交部尚未回覆置評請求。

特奧蒂瓦坎是墨西哥重要的旅遊景點和許多考古遺址所在地，當地位於首都墨西哥市東北方大約30英里處。

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衛福部 槍擊 墨西哥

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