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日英外相舉行戰略對話 磋商印太及中東局勢等議題

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本外務大臣茂木敏充今天在東京與英國外交大臣古柏舉行戰略對話，雙方除了討論包括中國在內的印太局勢、對北韓的政策，並觸及伊朗情勢及荷莫茲海峽航行安全等議題。

共同社報導，日英外相上次舉行戰略對話是在2021年5月。茂木今天在會談中表示，在國際秩序動搖下，與共享基本價值的英國加強合作的重要性進一步提升。

古柏（Yvette Cooper）回應，兩國在航行自由問題上立場一致。她在聯合記者會上並稱，期待日本首相高市早苗在今後數月內訪問英國。

根據共同社，日英外相今天也簽署備忘錄，約定在第三國發生衝突等緊急事態時，將相互協助撤僑。

另據日本外務省發布的「第10次日英外相戰略對話」新聞稿，茂木與古柏今天的對話持續約110分鐘。

在會談中，兩人一致承認歐洲－大西洋與印太地區的安全密不可分，同意在經濟領域持續推動全面且具體的合作，例如加強關鍵礦物供應鏈的韌性等，也同意在和平時期進一步強化資訊共享、在危機時期合作協助海外國民。

針對區域與國際事務，茂木與古柏討論了包括中國在內的印太地區情勢等國際挑戰，雙方也就北韓政策（包括核武、飛彈和綁架議題）及烏克蘭情勢進行交流。

茂木並提及中東局勢，包括目前緊迫的伊朗情勢，強調確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行安全的重要性，同時表示日本將持續以外交努力促成情勢早日緩和。兩位外相同意持續密切溝通，促使情勢儘早緩和。

另外，兩人也就國際領域的合作交換意見，包括聯合國安理會（United Nations Security Council）改革、裁軍和防止核擴散等議題。

高市早苗 英國 荷莫茲海峽

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